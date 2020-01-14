Samsung Galaxy S20'nin Resmi Duvar Kağıtları Ortaya Çıktı

Samsung önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni amiral gemisi Galaxy S20'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar, merakla beklenen cihazla ilgili pek çok sızıntıyı sizlere aktardık. Bu haberimizde ise Samsung Galaxy S20’nin sızdırılan resmi duvar kağıtlarını beğeninize sunuyoruz.

Teknoloji dünyası, 11 Şubat’ta ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenecek olan Unpacked 2020 etkinliğini bekliyor. Bu dev etkinlikte Galaxy S20, S20+, S20 5G, S20+ 5G ve S20 Ultra 5G olmak üzere tam beş farklı amiral gemisi modeli tanıtılmasını bekliyoruz.

Galaxy S20 serisi hakkında doğrulanmamış birçok bilgi internette dönüyor. Bugün, mobil yazılım geliştirme topluluğu XDA Developers aracılığıyla Galaxy S20’nin resmi duvar kağıtları da sızdırıldı. Eğer yeni bir duvar kağıdı arıyorsanız, yüksek çözünürlüklü Galaxy S20 duvar kağıtlarına şimdiden sahip olabilirsiniz.

Samsung Galaxy S20 duvar kağıtları

Yeni duvar kağıtları, farklı renklerde çiçek desenleri içeriyor. Canlı renk kombinasyonları, son birkaç yıldır gördüğümüz temayla benzer. Ayrıca su baloncuklarından oluşan duvar kağıtları da oldukça güzel görünüyor. Balonculardaki ince detayları maksimum 3200 x 3200 piksel çözünürlükte görebilirsiniz. 1:1 en boy oranına sahip duvar kağıtlarını yalnızca Galaxy S20’de değil, herhangi bir cihazda kullanabilirsiniz.

Dört farklı renk kombinasyonuna sahip toplam 8 duvar kağıdı var. Ayrıca bunlara ek olarak, iki de video duvar kağıdı bulunuyor. Tüm duvar kağıtlarını yüksek çözünürlükte indirmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy S20 tasarımı böyle olacak

Galaxy S20, 120Hz yenileme hızına sahip 6.2 inç Dinamik AMOLED ekran sunacak. Diğer modellerde ise sırasıyla 6.7 ve 6.9 inç ekran bulunacak. Tüm varyantlarda 12GB RAM ile birleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti bulunacak.

Serinin en donanımlı modeli olan Galaxy S20 Ultra , 108MP birincil kameraya,10x optik zoomlu ikincil 48MP kameraya ve 12MP ultra geniş açılı kameraya sahip olacak. Dilerseniz, Galaxy S20 serisinde görmeyi beklediğimiz tüm özelliklere ve fiyata buradan ulaşabilirsiniz.