Samsung'un En Büyük Amiral Gemisi Galaxy S20 Ultra Olabilir

Samsung'un yeni nesil Galaxy S serisi telefonları, 2020'nin ilk aylarında tanıtılacak. Daha önce amiral gemisi modellerin Galaxy S20 serisi olarak geleceği öne sürülmüştü ve şimdi bu isim değişikliğinin altında daha fazlası yatıyor gibi görünüyor.

Samsung'un yeni nesil amiral gemi serisini Galaxy S20 ismiyle piyasaya süreceği iddia ediliyor. Gelen yeni bir bilgi ise Güney Koreli teknoloji devinin yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarının en büyük modelinin 'Galaxy S20 Ultra' şeklinde adlandırılacağını ve şirketin ucuz "e" modelinden vazgeçeceğini ortaya koyuyor.

Kılıf üreticisi Schnailcase'in güvenilir bir tedarikçiden aldığı bilgiye göre Samsung, önümüzdeki yıl "e" modeliyle karşımıza çıkmayacak. Kararın nedeni henüz bilinmese de, beklenenden daha düşük satışlar bu durumun sorumlusu olabilir. Daha önce Galaxy S10e'nin yerini alması beklenen 6.2 inçlik yeni akıllı telefon sadece Galaxy S20 ismiyle pazarlanacak.

Galaxy S serisi artık "Ultra" adıyla karşımıza çıkacak

Akıllı telefon serisinin ortanca modeli Galaxy S20+ olacak ve 6.7 inçlik AMOLED ekrana sahip olacak. Başlangıçta bu telefonun Galaxy S10'un yerini alması bekleniyordu, ancak yapılan değişiklikle Galaxy S20+'ın Galaxy S10'un devamı niteliğinde piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Son olarak, Samsung'un yeni nesil akıllı telefonlarındaki en büyük modelin 6.9 inçlik bir ekrana sahip olacağı ve Galaxy S10+'ın yerini alacağı konuşuluyor. Amiral gemisi serisinin en güçlü modeli Galaxy S20 Ultra adıyla gelecek.

Samsung'un Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra ve yeni Galaxy Buds+ kablosuz kulaklıklarını 11 Şubat Salı günü Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor.

Benzer bir değişikliği Apple da yapmıştı

2018 yılında tanıtılan iPhone'ların premium modelleri iPhone Xs ve iPhone Xs Max olarak isimlendirilirken, uygun fiyatlı model iPhone XR olarak isimlendirilerek bariz bir şekilde premium modellerden ayrılmıştı.

Apple, bu yılki iPhone modellerinde uygun modelli modeli de seriye dahil etmek için giriş seviyeye iPhone 11 adını vermiş, premium modellere Pro ve Pro Max takılarını eklemişti.

Samsung da yeni isimlendirme stratejisi ile Apple'ın izinden gitmiş olacak. Galaxy S20 serisinin uygun fiyatlı modeli, "e" takısı ile ucuz görünmek yerine direkt olarak Galaxy S20 olarak isimlendirilerek serinin ana modeli hissiyatı oluşturacak. premium modeller ise Plus (+) ve Ultra takıları alarak kendilerini belli edecek.