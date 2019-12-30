Samsung Galaxy Fold 2, Galaxy S11'den Önce Piyasaya Sürülecek

Samsung'un Galaxy Fold 2 olarak isimlendirilen katlanabilir ekranlı yeni telefonu ile ilgili bir rapor yayımlandı. Yayımlanan rapora göre Galaxy Fold 2, şubat ayında ve Galaxy S11'in "Unpacked" etkinliğinden önce lansman yapacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2019 yılında en çok Galaxy Fold olarak isimlendirdiği katlanabilir ekranlı telefonuyla konuşuldu. Şirket, katlanabilir akıllı telefonundan fazlasıyla umutluydu ancak yaşanan teknik problemler, Galaxy Fold'a gölge düşürdü. Samsung, yaşanan her şeye rağmen katlanabilir ekran teknolojisinden vazgeçmedi ve bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor.

Samsung'un, yeni bir katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Konuyla ilgili ortaya çıkan raporlar, Samsung'un bu kez daha strateji değiştireceğini ve söz konusu telefonun, Galaxy Fold'un aksine dikey olarak katlanacağını gösteriyor. İsminin Galaxy Fold 2 olması beklenen bu telefon, katlandığında kare görünüme sahip olacak.

Samsung, yeni Galaxy Fold'un Galaxy S11'in gölgesinde kalmasını istemiyor

Samsung'un dikey yönde katlanabilen yeni akıllı telefonuyla ilgili hiçbir teknik bilgiye sahip değiliz. Ancak raporlar, bu telefonun şubat ayında lansman yapacağını gösteriyor. Bu bilgi fazlasıyla dikkat çekiyor çünkü şubat ayı, Samsung için zaten büyük bir öneme sahip. Şirket, her yıl şubat ayında en önemli amiral gemilerinden olan "Galaxy S" serisinin en yeni üyesini duyuruyor.

Söz konusu raporun daha da ilgi çekici yanı ise bu telefonun çıkış tarihini daha da detaylandırıyor olması. Rapora göre Samsung, katlanabilir ekranlı yeni telefonunu mutlaka Galaxy S11'in "Unpacked" etkinliğinden önce yapacak. Ancak Samsung'un neden böyle bir şey yapacağı ile ilgili belirsizlikler devam ediyor.

Katlanabilir ekranlı telefonlar, 2019 yılının en çok konuşulan konularından bir tanesi oldu. Ancak tüketiciler, katlanabilir ekranlı telefonlara çok da sıcak bakmıyor gibi görünüyorlar.

Teknoloji üreticileri ise tüketicilerin aksine, katlanabilir ekran teknolojisinin şu an için tam olarak anlaşılamadığını ve katlanabilir ekranlı ürünlerin, önümüzdeki dönemlerde patlama yaşayacağını düşünüyorlar. Bakalım zaman, hangi tarafın haklı olduğunu gösterecek?