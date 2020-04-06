Samsung, Galaxy S20 Serisi İçin Güncelleme Yayınladı

Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung, Galaxy S20 ailesinin kamera sorunlarını çözebilecek yeni bir güncelleme yayınladı. Şimdilik yalnızca Çin bölgesi için yayınlanan güncellemenin yakın zamanda diğer bölgelerde de yayınlanması bekleniyor.

Yeni Galaxy S20 ailesini geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen bir lansmanla tanıtan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, telefonlar satışa sunulduğundan bu yana kullanıcılardan birçok farklı geri bildirim aldı. Bu geri bildirimlerse genellikle Galaxy S20 serisinin kamera uygulamasındaki hatalarla alakalıydı.

Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S20 ailesi için birkaç farklı kamera güncellemesi yayınlayan Samsung, güncellemelerine bugün de devam etti. Yayınlanan güncelleme, önceki güncellemelerde de olduğu gibi kamerayı geliştirmeye ve cihazların kamera potansiyelini artırmaya odaklanıyor.

Yeni güncelleme, kamera sorunlarını çözebilir:

Galaxy S20 serisinin piyasaya sürülmesinden bu yana kullanıcılar, Samsung’u ürün yazılımı güncellemesi yapmaya iten çeşitli sorunlardan şikâyet ediyor. Bu noktada yayınlanan en son güncelleme, Reddit’te başlıklar açılmasına neden olan otomatik odak sorunlarını çözmüş olabilir.

‘G98x0ZCU1ATD1’ yapı numarasıyla yayınlanan güncelleme, şimdilik yalnızca Çin bölgesindeki kullanıcılar tarafından indirilebiliyor. Samsung, ilk etapta Çin’de yayınlanan bu güncellemenin detaylarını henüz uluslararası pazardaki müşterileriyle paylaşmadı. Bununla birlikte kaynaklar, yayınlanan yeni güncellemenin daha iyi odaklama, HDR ve geçiş efektlerinde ince ayarlamalar üzerine kurulu olduğunu söylüyor.

Güncellemenin ülkemiz de dâhil olmak üzere diğer bölgelerde ne zaman yayınlanacağını söylemek için henüz çok erken. Yine de Samsung’un kullanıcıları çok fazla bekletmeyeceğini varsayabiliriz zira şirket, daha önce de güncellemelerini hızlı şekilde tüm kullanıcılarına iletmişti.

Bu aşamada telefonunuza yeni bir güncelleme gelip gelmediğinden haberdar olmak için yapabileceğiniz en akıllıca çözüm elle kontrol gibi görünüyor. Bunun için telefonunuzun ‘Ayarlar’ kısmına gittikten sonra ‘Yazılım Güncellemeleri’ sekmesini açarak yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilir, yeni bir güncelleme yayınlandığında telefonunuza yükleyebilirsiniz.