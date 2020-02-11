Samsung Galaxy S20 Ultra Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, yeni akıllı telefon serisinin en büyüyü ve en lüksü Galaxy S20 Ultra'yı tanıttı. S20 ailesinin en büyüğü olan telefon, özellikleriyle 2020'nin standartlarını belirleyecek gibi görüyor. Gelin Galaxy S20 Ultra'nın tüm detaylarına birlikte bakalım.

Akıllı telefon pazarında satış lideri Samsung'un, bugün San Francisco'da düzenlediği Unpacked etkinliğinde Galaxy S20 Ultra'yı tanıttı. Telefon, küçük kardeşi Galaxy S20 ve ailenin ortancası Galaxy S20 Plus'tan daha büyük boyutlara ve daha üst düzeyde teknik özellikere sahip.

Samsung'un 5G destekli olarak satışa sunacağı Galaxy 20 Ultra, akıllı telefon pazarına yepyeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. Elbette Samsung, yeni telefonuyla üst düzey satış başarısından çok, Apple ile verdiği itibar rekabetinde yeni bir adım atmak istiyor. Peki Samsung Galaxy S20 Ultra özellikleriyle bize neler sunuyor?

Samsung Galaxy S20 Ultra tasarımı:

Serinin en büyük cihazı olan Galaxy S20 Ultra, bu büyük gövdesinin hakkını 6,9 inçlik dev ekranla veriyor. Tıpkı S20 ve S20 Plus'ta da olduğu gibi ekranın içerisine dahil edilen bir ön kamera sahip Galaxy S20 Ultra, standart çizgileri yakından takip ediyor.

Samsung'un daha önce Galaxy Note 10 ile standart hale getirdiği Infinity-O ekran tasarımı S20 ailesinde de kendisini gösterdi. Böylece cihazın ön yüzündeki kullanılabilir alan maksimuma çıkıyor, çerçeveler daha da az yer kaplıyor. Tasarım açısından cihazın arka yüzüne baktığımızda ise dikkatimizi çeken ilk detay, arka kameraların bulunduğu diktörtgen modül.

Apple'ın iPhone 11 serisinde standartlaştırdığı çıkıntılı ve kübik arka kamera tasarımının Samsung versiyonu ile karşı karşıyayız. Biraz daha uzun ve geniş olan bu modülün içerisinde, hakkını veren sensörler bulunuyor. Aslında Samsung, dikdörtgen kamera modülünü bu yılın başında piyasaya sürdüğü Galaxy A51 modelinde de denemişti.

Samsung Galaxy S20 Ultra'nın arka yüzeyinde ise cam bulunuyor. Bu cam yüzeyin darbelere karşı dayanıklığı, önceki modellere kıyasla daha artırılmış. Elbette ne kadar dayanıklı olduğunu, Webtekno usulü sağlamlık testleriyle daha net göreceğiz. Cihaz 167 mm'lik bir uzunluha sahipken genişliği 76, kalınlığıysa 8,8 mm olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra ekranı:

Samsung Galaxy S20 Ultra'da bulunan dev ekran 3200 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip. Asıl dikkat çeken nokta ise ekranın 120 Hertz'lik yenileme hızı. Tıpkı S10 serisinde olduğu gibi Dynamic AMOLED ekran paneline sahip olan telefondaki bu yenileme hızı, günümüzdeki pek çok monitör ve TV kadar akıcı ve kaliteli bir deneyim sunabilir.

En boy oranı 20:9 olan S20 Ultra'nın ekranında ayrıca 511 PPI piksel yoğunluğu, HDR10+ desteği, bulunuyor. Eğer elinizde son model bir amiral gemisi varsa, S20 Ultra'nın ekranındaki kalite farkını anlamanız biraz vakit alabilir ancak kesinlikle Samsung'un ekran konusunda yine üzerine düşeni yaptığını söylemek gerekiyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra'nın arka kameraları:

Samsung'un geçtiğimiz yıl Xiaomi Mi Note 10 Pro'da kullanılmak üzere anlaşdığı 108 MP çözünürlük sensör, Galaxy S20 Ultra'da ana kamera olarak karşımıza çıkıyor. İkincil kamera ise telefoto çekimlerden sorumlu olacak, 48 MP çözünürlüğe sahip bir başka ISOCELL sensöründen destek alıyor. Bu ikiye ek olarak bir adet ultra geniş açıdan sorumlu 12 MP Sony sensör, bir de ToF sensörü bulunuyor.

Galaxy S20 Ultra'da bulunan kamera sistemi ile 8K video kaydı yapmak mümkün. Bunun yanında daha yüksek kare hızlarında 4K ve Full HD video kaydı yaparak, henüz 8K TV'lerin bile yaygınlaşmadığı bir dönemi iki adım önden takip edebilirsiniz.

Ön kamera:

Galaxy S20 Ultra'nın ön kamerası ise 40 MP çözünürlüğünde oldukça güçlü bir kamera. Günümüzün standart amiral gemilerinde bulunan bu ön kamera ile geniş açılı çekimler yapmak da mümkün. Bu noktada Samsung'un beklenmedik bir şekilde 40 MP'lik ön kamera tercih etmesi ise gerçekten şaşırtıcı oldu. Bu noktada Galaxy S20 Ultra, düşük ışıkta daha net fotoğraflar yakalamak için daha geniş pikselli 10 MP'a geçiş yapar. Ayrıca ön kamerada 4K video kaydı ve optik imaj sabitleyicisi (OIS) gibi standart özellikler de bulunuyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra performansı:

Samsung, bütün Galaxy S20 cihazlarında kendi işlemcisi Exynos 990 dışında Snapdragon 865'i de kullanıyor. Türkiye'de yine Exynos 990'lı modellerin satılmasını bekliyoruz. Ancak yonga üreticisi fark etmeksizin Galaxy S20 Ultra'nın varsayılan şekilde 5G desteğine sahip olduğunu söyleyelim.

Aslında hem SD 865 hem de Exynos 990'da Samsung’un geliştirdiği 7 nm EUV teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde daha az yer kaplayan yongalar daha düşük enerji tüketimiyle daha yüksek performans sunuyor. Her iki yonga da dörder adet ARM Cortex A55 çekirdeklerine sahipken, Snapdragon 865’te dört adet A77 bulunuyor. Exynos 990'da ise A77 yerine iki adet A76 ve Exynos M5 çekirdekleri yer alıyor.

Türkiye’de satışa çıkmasını beklediğimiz Galaxy 20 Ultra'larda grafik işlemcisi ise Mali-G77 MP11. Yurt dışındaki SD 865’li modellerde Adreno 650'yi göreceğiz. Her iki grafik işlemci birimi de birbirlerinin doğrudan rakibi. Aralarında performans açısından belirleyici farklılıklar bulunmuyor.

Batarya ve hızlı şarj:

Samsung Galaxy S20 Ultra'da 5.000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Hem 5G'nin hem de sahip olduğu dev ekranın enerji tüketimi için ideal bir kapasiteye sahip olan bu batarya, günlük kullanımlarda sorun çıkartmayacak gibi görünüyor.

USB Type-C bağlantısına sahip olan Galaxy S20 Ultra, diğer Galaxy telefonlarıyla uyumlu olacak tersine şarj desteğine de sahip. Ayrıca hızlı kablosuz şarj ve 45W süper hızlı şarj ile kısa sürede uzun süreli kullanımları vadediyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra özellikleri:

Ekran: 6,9 inç Dinamik AMOLED 2x ekran, 511 ppi, 120 Hz, HDR10+

İşlemci: Exynos 990 ya da Snapdragon 865 (yurt dışı)

RAM: 12, 16 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256 GB (1 TB'a kadar microSD desteği)

Arka Kamera: 108 MP ISOCell Bright HMX + 48 MP ISOCELL Bright GM2 +12 MP Sony IMX 555 + ToF sensörü

Ön Kamera: 40 MP

Batarya: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 5G

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Kozmik Gri, Kozmik Siyah

Boyutlar: 167 x 77, x 8,8 mm

Ağırlık: 221 gram

Samsung Galaxy S20 Ultra çıkış tarihi:

Yeni Galaxy S20 serisi, 6 Mart'ta ABD'de ve 13 Mart'ta Birleşik Krallık'ta satışa sunulacak. Bu noktada telefonun ülkemizdeki ön satışları ise 5 Mart'a kadar devam edecek. Telefonun 6 Mart'ta stoklara gireceği söyleniyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra fiyatı:

Pek çok özelliği bir arada sunan Samsung Galaxy S20 Ultra, 1.399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Ülkemizdeki vergiler de eklenince yeni Galaxy S20 Ultra'nın Türkiye satış fiyatı 11.999 TL oluyor.