Strategy Analytics'in verilerine göre Samsung Galaxy S20+ 5G, yılın ilk yarısında en fazla gelir kazandıran 5G telefon oldu. Galaxy S20 Ultra ile Galaxy S20 ise ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Henüz Türkiye’de kullanıma sunulmamasına rağmen dünyanın pek çok yerinde aktif olarak kullanımda olan 5G teknolojisi, tıptan robotiğe kadar hemen her sektöre çeşitli faydalar sağlayacak olsa da tıpkı 4G gibi kendini en çok akıllı telefon alanında gösterdi.

Teknoloji devleri, özellikle son iki yıldır 5G teknolojisine büyük önem vermiş durumdalar ve bu kapsamda özellikle üst ve amiral gemisi segmentlerde 5G bağlantısı neredeyse standart hale gelmiş durumda. Peki en fazla satılan ve üreticisine gelir kazandıran 5G’li akıllı telefon hangisi dersiniz?

Strategy Analytics, 2020’nin ilk altı ayı için üreticisine en fazla gelir kazandıran 5G akıllı telefonları açıkladı. Samsung Galaxy S20+ 5G, yılın ilk yarısında tüm 5G akıllı telefon gelirlerinin yüzde 9’unu tek başına oluştururken, kardeşleri Galaxy S20 Ultra 5G yüzde 8 ile ikinci, Galaxy S20 5G ise yüzde 5 ile üçüncü sırada yer aldı.

Özellikle dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin’de en popüler akıllı telefon markası olan Huawei, P40 Pro 5G ve Mate 30 5G ile yılın ilk yarısında en fazla gelir kazandıran 5G akıllı telefonlar listesinde dördüncü ve beşinci sırayı kapmış durumda.

Açıklanan verilere göre yılın ilk yarısında 5G akıllı telefon pazarının büyüklüğü COVID-19 pandemisine rağmen 34 milyar dolara ulaştı. Samsung ve Huawei, 5G pazarında ilk altı ayın en fazla kazanan şirketleri olarak öne çıkıyor ancak yılın ikinci yarısı için açıklanacak listede yeni bir markanın daha olacağı belirtiliyor; Apple.

Apple, geçtiğimiz haftalarda iPhone 12 ailesini tanıttı ve tüm modeller 5G desteği ile satışa sunulacak. Tahminler, Apple’ın iPhone 12 ailesi ile on milyonlarca 5G akıllı telefon satarak listenin zirvesine çıkacağı yönünde. Liste, satılan 5G akıllı telefon sayısından ziyade elde edilen gelire odaklandığından orta segment Samsung ya da Huawei 5G akıllı telefonların listeye girebilmesi pek mümkün görünmüyor.