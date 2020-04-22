Samsung Galaxy S20 Ultra'nın DxOmark Puanı Belli Oldu

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S20 Ultra, DxOmark testlerine girdi. DxOmark ekibi tarafından yapılan testler, Galaxy S20 Ultra'nın gerek fotoğraf gerekse video çekimi sırasında bekleneni tam olarak vermediğini ortaya koyuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şubat ayında düzenlediği bir etkinlikle yeni amiral gemisi telefon ailesi Galaxy S20'yi duyurdu. Tanıtımlar sırasında Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra olarak isimlendirilen 3 telefon modeli ile tüketicilerin karşısına çıkan şirket, yeni telefonlarının kamera özelliklerini ön plana çıkardı. Özellikle de serisinin en üst düzey telefonu Galaxy S20 Ultra, duyurulduğu günün en iyi kamera özelliklerine sahipti.

Samsung Galaxy S20 Ultra, dörtlü kamera kurulumuna sahip. 108 MP çözünürlüğündeki ana arka kamera, otomatik odaklama ve OIS desteğine sahipti ve 48 MP telefoto kamera, 12 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı sensör ve ToF sensörü de tüketicilere benzersiz bir deneyim vadediyordu. Ayrıca Samsung'un üst düzey amiral gemisi, 100x yakınlaştırma özelliği ile de adeta kendisine hayran bırakıyordu.

Akıllı telefonların kamera performansları denince akıllara gelen ilk platform hiç şüphesiz DxOmark. Telefonlara uyguladığı testlerde cihazların kamera performansını ölçen ve yaptığı testler sonucunda telefonların kamerasına puan veren platform, bu kez de Samsung Galaxy S20 Ultra'yı ele aldı. Telefonla yapılan 1.600'den fazla fotoğraf ve 2 saatin üzerindeki video çekimleri, Galaxy S20 Ultra'nın kamera performansını ortaya koydu.

Samsung Galaxy S20 Ultra'nın DxOmark sonuçları

DxOmark ekibi tarafından yapılan testlere göre Galaxy S20 Ultra, fotoğraf çekimleri konusunda 132 puan, video çekimlerinde ise 102 puan almayı başarıyor. Bu puanların nihai sonucu ise 122 puan olarak karşımıza çıkıyor. Samsung'un Galaxy S20 Ultra modeli, sektördeki en güçlü rakibi olan Huawei'nin P40 Pro modelinden birkaç puan geride kalıyor.

DxOmark ekibine göre Galaxy S20 Ultra'nın ana kamerası, gün ışığında her şeyiyle çok kaliteli bir deneyim sunuyor. Ekip, çektiği görüntülerde 108 MP'lik ana kameranın herhangi bir bulanık görüntüye mahal vermediğini söylüyor. Ancak yapılan testlere göre Galaxy S20 Ultra'nın ana kamera performansı, düşük ve çok düşük ışık altında netleştirme konusunda iyi değil ve bazı detayların doğallığını bozuyor. DxOmark, bu sorunun Galaxy S20 Ultra'nın daha yüksek puan almasının önüne geçtiğini ifade ediyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra'nın ana kamerasıyla çekilmiş bir fotoğraf

DxOmark ekibine göre Galaxy S20 Ultra'nın geniş açılı kamerası da ana kamera kadar iyi bir performans sunuyor. Ekibin açıklamalarına göre tüketiciler, geniş açılı kamerayı gerek doğrudan gerekse yakınlaştırma yaparak kullandıkları takdirde fazlasıyla kaliteli görüntülere sahip oluyorlar. Ancak bu kamerada da bazı ufak tefek sorunlar ortaya çıkmış ve cihaz, tam puan alamamış.

Galaxy S20 Ultra'nın geniş açılı sensörüyle çekilmiş bir fotoğraf

Samsung Galaxy S20 Ultra'nın portre çekim modu, DxOmark ekibine göre en iyiler arasında yer alıyor. Ekip, yaptığı fotoğraf çekimlerinde mükemmel pozlamaların oluşturulduğunu, netliğin ve bulanıklılık efektlerinin hem kaliteli hem de fazlasıyla etkili olduğunu söylüyor. DxOmark ekibi, Galaxy S20 Ultra'nın portre modunun gece çekimlerinde kullanılırken ufak tefek sorunlara yol açtığını da ekliyor.

Galaxy S20 Ultra'nın portre moduyla çekilmiş bir fotoğraf

DxOmark ekibi, Galaxy S20 Ultra'nın video çekim performansını da değerlendirdi. 4K çözünürlük ve saniyede 30 kare hızında çekilen görüntüler, akıllı telefon sektöründe en video çekimleri yapan telefonlardan bir tanesinin Galaxy S20 Ultra olduğunu ortaya koyuyor. Ekip, yaptığı çekimlerde telefonun gayet kaliteli videolar çektiğini, sadece birkaç ufak tefek sorunun tespit edildiğini ifade ediyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra ile çekilmiş bir video