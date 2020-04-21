Samsung Galaxy Note 20 Olduğu Düşünülen Gizemli Cihaz

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy Note 20'nin Galaxy Store'daki bir görselde ortaya çıktığı iddia edildi. Tanıtım görseli, tutarlı ipuçları sunmasa da büyük değişikliklerin habercisi olabilir.

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy Note 20'nin Galaxy Store'daki bir görselde ortaya çıktığı öne sürülüyor. Galaxy Note 20 olduğu düşünülen gizemli bir cihaz, Ödüller bölümündeki '$1 Spot Themes' kategorisinin öne çıkan görüntüsündeki telefonlar arasında yer alıyor.

Görselde Galaxy S10+ ve Galaxy S20'nin arasında daha önce tanıtılmamış bir akıllı telefon yer alıyor. Cihaz, Galaxy Note 10'a oldukça benziyor. Ancak Note 10'un ortada kamera deliği bulunan Infinity-O ekran tasarımından farklı bir görüntüyle karşımıza çıkıyor.

Galaxy Note 20 olduğu düşünülen cihazın yer aldığı görüntü:

Aslına bakılırsa, cihaz bir taslak gibi görünüyor ve daha önce ortaya çıkan Galaxy Note 20 sızıntılarıyla uyuşmuyor. Diğer yandan en ilginç detaylardan biri, telefonun sağ kenarında fiziksel düğmelerin bulunmaması. Samsung'un bu değişikliği Galaxy Note 20 ile yapacağı zaten konuşuluyordu ancak bu noktada henüz net bir kanıt yok.

Galaxy Note 20 kameraları ekranın altına mı taşıyor?

Görseldeki cihazın ekranında kamera deliği varsa da görünmüyor. Kameralar ekran altına taşınmış veya Galaxy S10+'ın arkasında kalan sol üst köşede olabilir. Galaxy Note 10 ve S20 serilerinde kamera deliği Infinity-O ekranların ortasına yerleştirildi. Samsung'un bu kararından vazgeçmiş olsa bile Galaxy S10'un tasarım çizgisine geri dönmesi pek mümkün görünmüyor.

Galaxy Note 20'nin ekran altı selfie kamerasına sahip olması mümkün görünse de daha önceki sızıntılar teknolojinin henüz hazır olmadığını öne sürüyordu. Şimdilik, Galaxy Note 20'nin ekranının geleneksel Infinity-O tasarımını takip etme olasılığı daha yüksek.

Cihaz, Galaxy Note 20 midir bilinmez ama en azından Samsung'un ekran altı kamera teknolojisini gelecekte amiral gemisi cihazlarına getirebileceğine dair bir kanıt olabilir.