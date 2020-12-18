Samsung Galaxy S21 Çin'de Ön Siparişe Açıldı

Samsung, Galaxy S21'i daha lansmanını bile gerçekleştirmeden Çin'de ön siparişe açtı. Bir de çekiliş başlatan Samsung, daha duyurmadığı telefonunu şimdiden satın alınabilir kıldı. Ayrıca Galaxy S21 ailesinin renk seçenekleri de açığa çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 14 Ocak'ta bir lansman etkinliği ile en yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S21'i duyurması bekleniyor. Samsung hayranlarının heyecanlı bekleyişleri devam ederken, telefonla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Samsung, Çin'deki tüketiciler için Galaxy S21 ailesinin ön sipariş programını başlattı. Böylece Galaxy S21, daha duyurulmadan ön siparişe açılmış oldu.

Samsung'un Galaxy S21'i ön siparişe açması sürpriz değil. Ancak şirket bu kez Çin özelinde elini biraz fazla çabuk tutmuş gibi görünüyor. Ayrıca Çin'deki tüketiciler, bu ön sipariş programıyla yine Çin'e özel bir çekilişe de dahil olmuş oluyorlar.

Samsung Galaxy S21'in renk seçenekleri belli oldu

Bununla birlikte; Galaxy S21 ailesinin renk seçenekleri de ortaya çıktı. Buna göre yeni yılda bir Galaxy S21 satın almak isteyen tüketiciler, ailenin en güçlü üyesi olacak Galaxy S21 Ultra'ya gri ya da siyah renklerde sahip olabilecekler. Ailenin diğer üyelerindeyse renk seçenekleri biraz daha farklı olacak.

Paylaşılan görüntüler, Galaxy S21'in siyah, beyaz, mor ve mistik bronz renklerde satın alınabileceğini gözler önüne seriyor. Ayrıca Samsung bu yıl, amiral gemisi telefonlarının kamera kurulumunda ikinci bir renk kullanacak gibi görünüyor. Örneğin beyaz renkli varyantın kamera modülü gümüş, mor renkli varyantın kamera kurulumu ise altın benzeri bir renk olacak. Ancak siyah renk tercih eden kullanıcılar için böylesi bir durum söz konusu olmayacak.