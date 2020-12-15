Galaxy S21 Ultra ve Galaxy A52 4G, Geekbench'te Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni yılda piyasaya süreceği Galaxy S21 Ultra ve Galaxy A52 4G, Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Tabii bununla birlikte cihazların bazı özellikleri de gün ışığı görmüş oldu.

Yeni hızlı giriş yapacağı düşünülen akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Samsung'un 2021'in başlarında yeni amiral gemisi Galaxy S21 serisini tanıtması bekleniyor. Ocak ayındaki Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen Galaxy S21 serisinin Galaxy S21 Ultra modeli, bazı özellikleriyle birlikte Geekbench'te ortaya çıktı.

Ancak Samsung'un yeni yılda çıkaracağı cihazlar arasında Geekbench'te beliren tek cihaz Galaxy S21 Ultra da değil. Ayrıca Galaxy A52 4G varyantı da Geekbench'te görüldü. Peki, bu cihazların ortaya çıkan özellikleri neler oldu?

Samsung Galaxy S21 Ultra ve A52 4G'nin ortaya çıkan özellikleri

İlk olarak Galaxy A52 Ultra ile başlayalım: SM-A525F model numarasına sahip olan cihaz, gücünü Snapdragon 720G işlemciden alacak. Qualcomm'un bu sekiz çekirdekli işlemcisinin saat hızı 1,8 GHz olacak. Telefonda ayrıca 8 GB RAM yer alacak.

Geekbench testinde tek çekirdekte 549, çoklu çekirdekte 1.704 puan alan Galaxy A52 4G, Android 11 tabanlı One UI ile birlikte kullanıcılarına sunulacak. Geekbench'te ortaya çıkan bilgiler arasında yer almasa da telefonun 128 GB dâhili depolama alanına sahip olacağı da ifade ediliyor.

Galaxy A52 4G'den sonra sıra Galaxy S21 Ultra'da. SM-G998B model numarasını taşıyan cihaz, sekiz çekirdekli Exynos 2100 işlemciden gücünü alacak. 12 GB RAM kapasitesine sahip olan cihaz, Android 11 ile birlikte gelecek.

Samsung, Galaxy S cihazlarını bazı pazarlarda Snapdragon, bazı pazarlarda ise Exynos işlemcilerle satışa sunuyor. Bu pazarlardan bir tanesi de Samsung için oldukça önemli bir pazar olan Hindistan'dan. Dolayısıyla bu modelin çok uzak olmayan bir tarihte Hindistan'da satışa sunulacağı tahmin ediliyor.