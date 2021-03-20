Galaxy S21'in Kamera Özellikleri S20 ve Note20'ye Geldi

Teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda tanıtılan Galaxy S21'in bazı önemli kamera özelliklerini bir önceki nesil amiral gemilerine getirdi. Şimdilik yalnızca Almanya'da yayınlanan güncellemenin önümüzdeki haftalarda daha geniş bölgelerde kullanıma sunulması bekleniyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni nesil amiral gemisi serisi Galaxy S21'leri geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Yeni telefonların tanıtılmasının ardından çalışmalarına hız kesmeden devam eden şirket, şimdi de Galaxy S21'in bazı önemli kamera özelliklerini 2020 model amiral gemileri Galaxy S20 ve Note20'lere getirdi.

Şu anda Almanya'da kullanıma sunulan yeni güncelleme ile Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra yeni kamera özelliklerine kavuştu. Güncellemeyle birlikte kullanıcılar daha önce yalnızca Galaxy S21 serisinde mümkün olan düşük ışık koşullarında portre fotoğraflar çekebiliyor. Bununla birlikte ultra geniş açı kamerada da gece modu kullanılabiliyor.

Portre moduna yeni efektler eklendi:

Tüm bunlara ek olarak Samsung, yeni güncellemeyle birlikte portre moduna üç yeni efekt ekledi. Bu efektler arka plan rengini siyah, beyaz veya kamera uygulaması tarafından seçilen rastgele bir renkle değiştirmenize olanak sağlıyor. Ayrıca kullanıcılara gece modunda pozlama seçimi sunuluyor ve ultra geniş açı kamera da artık Pro modda kullanılabiliyor.

Öte yandan Galaxy S21 serisinin en iyi kamera modlarından biri olan 'Yönetmenin Bakışı', ne yazık ki Galaxy S20 ve Galaxy Note20 serilerine getirilmedi. Bu mod, kullanıcıların aynı anda birden fazla kamera lensinden kayıt yapmasına ve kameralar arasında geçiş yapmasına imkân veriyor.

Yeni yazılım güncellemesi, Galaxy S20 serisi için 'G98xxXXU7DUC7' ve Galaxy Note20 serisi için 'N98xxXXU1DUC8' ürün yazılımı sürümüne sahip. Şimdilik yalnızca Almanya'da yayınlanan güncellemenin, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde daha fazla bölgede piyasaya sürülmesi bekleniyor.