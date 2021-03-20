Bir YouTube kanalı, Tesla'nın Tam Otomatik Sürüş Beta Sistemi'ni Oakland yollarında test etti. Yazılımın video boyunca birçok hatalı karar vermesi, sistemin tamamen otonom sürüşten bir hayli uzakta olduğunu gösterdi.

Tesla'nın "Tam Otomatik Sürüş" güncellemesinin beta sürümü bazı kullanıcılara sunulmaya başlandı. Sistemi deneyimleme fırsatı bulan kullanıcılardan gelen ilk bildirimler ise Tam Otomatik Sürüş Beta'nın (FSD Beta) tam bir hayal kırıklığı olduğunu ve hatta potansiyel olarak tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor.

YouTube'da "AI Addict" adlı kullanıcı tarafından yayınlanan 13 dakikalık videoda, FSD Beta 8.2'ye sahip bir Model 3 Oakland yollarında test ediliyor. Videoda Tam Otomatik Sürüş modunda test edilen Model 3; doğru şerit seçememe, beklenmedik manevralar yapma ve park etmiş bir arabanın arkasında bekleme gibi birçok farklı sorun çıkarıyor.

Tesla Model 3 FSD Beta 8.2 test sürüşü:

Tesla'nın "Tam Otomatik Sürüş" ve "Otopilot" sistemleri aslında tamamen otonom değildir; sürekli insan denetimi ve anlık müdahale gerektirirler. Ayrıca sürücülerin bu modlarda ellerini direksiyondan ayırması ve tüm yetkiyi araca bırakması yasal değil. Ancak yine de sürücüler, FSD Beta yazılımının özellikle banliyö yollarında iyi çalıştığını söylüyor.

Bu video ise yazılımın daha kentsel bölgelerde pek de etkili sonuçlar vermediğini açıkça ortaya koyuyor. Yasak olduğu halde kırmızı ışıkta sağa dönmeye çalışmak, yolun ortasında rastgele durmak, park eden bir aracın arkasında durmak, dönüş yaparken sürücü müdahalesi olmasa neredeyse kaldırıma çıkmak… Tüm bunlar, video boyunca FSD Beta 8.2 yazılımında karşılaşılan hatalardan yalnızca birkaçı olarak dikkat çekiyor.

Tüm bu hatalara rağmen yazılımın beta sürümü olduğunu, bu nedenle mükemmel sonuçlar beklememek gerektiğini hatırlatalım. Ayrıca otonom sürüş teknolojisini dünya üzerinde sıfır hatayla uygulayabilen bir şirket de bulunmuyor. Hatta bazı uzmanlar, teknolojinin ancak son derece gelişmiş yapay zekâ ile çözüleceğini söylüyor.

Öte yandan Tesla'nın yazılımı; arabaları, dur işaretlerini, yayaları, bisikletlileri, trafik ışıklarını ve diğer temel engelleri tanımlamada gayet başarılı sonuçlar ortaya koyuyor. Yine de gelinen son durum, "tam otonom sürüşten" bir hayli uzakta görünüyor. Peki, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.