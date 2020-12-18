Samsung Galaxy S21+'ın İnceleme Videosu Ortaya Çıktı

Bir YouTube kanalı, henüz resmen tanıtılmayan ve hatta lansman tarihi dahi açıklanmayan Galaxy S21+ için gayriresmi inceleme videosu yayınladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un gelecek ay gerçekleştireceği lansman etkinliği ile yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi Galaxy S21’i tüekticilerin beğenisine sunması bekleniyor. Söylentiler, Galaxy S21’in tıpkı Galaxy S20 ailesi gibi Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra şeklinde üç farklı modelden oluşacağı yönünde ve artık ailenin ortanca modeli Galaxy S21+ hakkında neredeyse tüm bilgilere sahip olduğumuzu söyleyebiliriz.

300 bine yakın aboneye sahip olan Random Stuff 2 adlı YouTube kanalı, Galaxy S21+ için bir “gayriresmi” inceleme videosu yayınladı ve telefonun hem tüm tasarım detaylarını hem de dikkat çeken özelliklerini ortaya koydu.

Paylaşılan videoya göre Galaxy S21+, Galaxy S20+ ile büyük ölçüde aynı tasarıma sahip olacak. Bununla birlikte ekran çerçevelerinin ciddi miktarda inceltilerek ekran/gövde oranının yüzde 100’e yaklaştırıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca Galaxy S21+’ın arkasına baktığımızda telefonun gerçek anlamda sol üst köşesine yerleştirilmiş, Galaxy Note20 modellerindekine benzer bir kamera modülü yer alıyor.

Aktarılan bilgilere göre Galaxy S21+; 64MP + 12MP + 12MP şeklinde 3x optik yakınlaştırma özellikli üçlü bir kamera kurulumuna, ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya, 8GB RAM, 128GB/256GB depolama seçeneklerine, Snapdragon 888 ve dengi Exynos bir işlemci ile karşımıza çıkacak. Sızıntılar bu hızla devam ederse Galaxy S21 ailesinin eksik kalan özelliklerini öğrenmek için fazla beklememiz gerekmeyeceğini söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy S21+'ın "gayriresmi" tanıtım videosu