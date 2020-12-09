Samsung Galaxy S21'in Parmak İzi Tarayıcısı Ortaya Çıktı

Samsung, önümüzdeki yılın ilk aylarında Galaxy S21 serisini tanıtmayı planlıyor. Yeni Galaxy S serisini görmemize pek de fazla kalmamışken telefonlarla ilgili bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ortaya atılan son söylenti, Samsung Galaxy S21 modellerinde farklı bir parmak izi tarayıcısı kullanılacağını belirtiyor.

Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi Samsung, özellikle Galaxy S serisi amiral gemisi akıllı telefonlarıyla her sene piyasanın en güçlü markalarından biri olmaya devam ediyor. Şirket, önümüzdeki senenin ilk aylarında yeni akıllı telefon serisi Galaxy S21 modellerini tanıtmak için hazırlıklarını yapıyor.

Hemen her akıllı telefon modelinde olduğu gibi henüz tanıtılmamış olmasına rağmen Samsung Galaxy S21 modelleriyle ilgili bazı bilgiler de ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde tasarımla ilgili fotoğrafları, daha sonra ise Samsung tarafından oluşturulduğu düşünülen tanıtım videoları ortaya çıkan Galaxy S21 modeliyle alakalı başka bir detay daha ortaya çıktı.

Daha büyük ve daha hızlı bir parmak izi okuyucu:

Ortaya çıkan yeni raporlara göre Samsung, Galaxy S21 modelleriyle birlikte yeni parmak izi tarayıcısını da tanıtmayı planlıyor. Ice Universe'in raporlarına göre Samsung Galaxy S10 serisiyle tanıtılan ve Galaxy S20 modellerinde de kullanılan ekrana gömülü parmak izi tarayıcıları Galaxy S21'de de kullanılacak ancak bu seferki parmak izi tarayıcısı iki modeldekinden de daha büyük ve daha hızlı olacak.

Raporlar, OLED panelin altında bulunacak olan parmak izi tarayıcısının kare şeklinde olacağını ve 64 milimetre kare boyutunda olacağını belirtiyor. Bundan önceki iki amiral gemisi modelinde ise 4x9 mm (36 milimetre kare) sensörler kullanılmıştı. Bu da yeni modelde kullanılacak olan parmak izi tarayıcının yaklaşık yüzde 77 oranında büyüyeceği anlamına geliyor.