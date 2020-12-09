Samsung Galaxy A52'nin Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy A52'nin nasıl bir tasarım ile karşımıza çıkacağı belli oldu. Buna göre Samsung, Galaxy A51'e kıyasla büyük bir değişiklik gerçekleştirmek yerine mevcut tasarımı iyileştirmek ile yetinecek.

Samsung’u genellikle amiral gemisi akıllı telefonları üzerinden konuşuyor olsak da şirketin orta segment modellerinden Galaxy A50 serisi, pek çok Samsung amiral gemisinden daha yüksek bir satış hacmine sahip. Türkiye’de de epey popüler olan Galaxy A50 serisinin yeni üyesi olacak Galaxy A52’den ilk ciddi sızıntılar gelmeye başlamış durumda.

Daha önce pek çok isabetli sızıntı gerçekleştirmiş olan Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) tarafından paylaşılan konsept tasarım çalışmalarına göre Samsung Galaxy A52, Galaxy A51 ile büyük ölçüde benzer tasarıma sahip olacak. Delikli ekran tasarımını sürdürecek olan Galaxy A52’nin arka tarafına baktığımızda da yine Galaxy A51’i andıran bir tasarımla karşılaşıyoruz. Bu noktada en büyük fark, dikdörtgen kamera modülünün Galaxy S20 serisi yerine Galaxy Note20 serisine benzetilmiş olması.

Samsung Galaxy A52'nin Galaxy A51'den ayırt etmesi zor tasarımı böyle olacak

OnLeaks, Galaxy A52’nin yalnızca görsel olarak değil özellikleri açısından da Galaxy A51’e fazlasıyla benzeyeceğini öne sürüyor. Buna göre Galaxy A52, Galaxy A51 ile aynı 6,5 inçlik ekrana sahip olacak. Snapdragon 750G’den güç alacağı belirtilen akıllı telefonun hem ekrana gömülü parmak izi tarayıcı hem de 3,5 mm kulaklık girişine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

Samsung’un Galaxy A52’de hangi kamera sensörlerini kullanacağı henüz bilinmiyor. Ancak sızıntı, cihazın 159.9x75.1x8.4mm boyutlarında olacağını ve kamera modülünün ek 10 mm çıkıntıya sahip olacağını ifade ediyor. Ayrıca geçtiğimiz ayın başlarında ortaya atılan bir iddianın Galaxy A52’de 6 GB RAM ve 64 MP ana kamera olacağını öne sürdüğünü de hatırlatalım.