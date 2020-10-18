Samsung Galaxy S21'in Yeni Render Görüntüleri Yayınlandı

OnLeaks tarafından yayınlanan yeni Samsung Galaxy S21 render görüntülerinde akıllı telefonun kamera kurulumu farklı bir tasarıma sahipti. Kurulum, telefonun köşesine yapışık bir şekilde yerleştirilmişti.

Samsung, her yılın başında amiral gemisi telefon serisi Galaxy S'e eklenecek yeni serileri ve bu serideki telefonları tanıtıyor. Geçtiğimiz sene Galaxy S20 serisiyle karşımıza çıkan Samsung, bu sene muhtemelen Galaxy S21 olarak adlandıracağı yeni bir serisiyle kullanıcı toplayacak.

Samsung, yeni serisi Galaxy S21'in tasarımında muhtemelen devrimsel bir değişiklik yapmayacaktır. Ancak bugün OnLeaks tarafından yayınlanan yeni render görüntüleri, Galaxy S21 serisinin özellikle kamera kısmında yaşayacağı önemli bir değişikliği gösterdi. Samsung, yeni serisiyle birlikte güncel kamera tasarımını değiştirebilir.

Samsung Galaxy S21 render görüntüleri:

CAD tabanlı render görüntüleri, Samsung Galaxy S21'in kamera kurulumunun şu anki gibi dikdörtgen bir yapıya değil, köşeyi kaplayan kıvrımlı bir yapıya sahip olabileceğini gösterdi. Kamera kurulumu telefonun köşesine yapışık bir konumdayken akıllı telefonun flaşıysa kurulumun dışında yer aldı.

Render görüntülerinin geri kalanıysa güncel amiral gemisi seriye fazlasıyla benziyordu. Görüntüleri üreten Steve Hemmerstoffer, görüntülerde yer alan Galaxy S21 modelinin boyutlarını da paylaştı. Steve'in görüntülerde yer verdiği telefon, 151,7 mm x 71,2 mm x 7,9 mm ebatlarındaydı. Cihazın kalınlığı, kamera kurulumunun olduğu yerde 9 mm'ye ulaşıyordu.

Render görüntülerinde yer alan tasarım, Samsung Galaxy S21'in kesinlikle böyle geleceği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla render görüntülerinden yola çıkarak telefonun tasarımının bu olacağını söylemek oldukça yanlış olur. Yine de önümüzdeki haftalarda telefonun tasarımı hakkında daha net bilgiler edineceğimizden eminiz.

Daha önce yaptığımız haberlerde Samsung Galaxy S21 serisi hakkında ortaya atılan iddiaları, ortaya çıkan bilgileri ve beklentileri paylaşmıştık. Bu bilgilere göre serinin Galaxy S21+ ve S21 Ultra modelleri, 25 W'lık bir şarj aletiyle gelecekti. Bununla birlikte Galaxy S21 Ultra, bünyesinde beş kameraya ev sahipliği yapacaktı.