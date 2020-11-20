Samsung Galaxy Z Fold 3'te Ekran Altı Kamera Olacak

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 3'ün ekran altı kamerayla birlikte geleceği iddia edildi. ETNews'in raporuna göre Galaxy Z Fold 3, aynı zamanda şirketin ekran altı kamera teknolojisi kullanan ilk akıllı telefonu olacak.

Son birkaç yıldır akıllı telefon tasarımlarında büyük bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Çerçeveleri her geçen gün daha da küçülten üreticiler, bir yandan da ön kameraların kapladığı alanı en aza indirmek için mücadele ediyor. Bu alanı en aza indirmek için önce iPhone'lardaki kalın çentikleri, sonrasında ise delikli ön kamera tasarımlarını görmüştük.

Şimdiyse Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, ön kameraların kapladığı bu alandan tamamen kurtulabilir. Kore merkezli ETNews tarafından paylaşılan bir rapora dayanan bu iddiaya göre şirket, önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek olan Galaxy Z Fold 3 katlanabilir akıllı telefonda ekran altı kamera tasarımı kullanarak kullanıcılara yüzde yüze yakın bir ekran deneyimi sunacak.

Galaxy Z Fold 3, ekran altı kamera kullanan ilk Samsung telefon olacak:

Ekran altı kameraları daha önce görmüştük ancak bu kameralarla çekilen fotoğraflar pek de harika değildi. Bu sorunu çözmek için Samsung, kamera sensörünün üzerindeki pikselleri genişleterek daha fazla ışığın geçmesine ve dolayısıyla daha iyi bir fotoğraf çekilmesine olanak tanıyan özel bir ekran tasarımı kullanacak.

Aktarılanlara göre şirket, özel ekran tasarımının yanı sıra ekran altı kamera kurulumunun çıkışını iyileştirmek için bir görüntü düzeltme algoritması üzerinde de çalışıyor. Raporda ayrıca Galaxy Z Fold 3'ün ekran altı kamera özelliğine sahip ilk Samsung cihazı olacağı belirtiliyor.

Samsung'un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 3 hakkında henüz pek fazla detay bilmiyoruz. Bununla birlikte söylentiler, cihazın Galaxy Note serisi gibi bir S Pen kalemiyle gelebileceğini öne sürerken bir Samsung patenti ise menteşesinde ışık şeridi bulunan katlanabilir bir akıllı telefonu gösteriyor.