Samsung Galaxy S21+'ın Tasarımını Gösteren Video Sızdırıldı

Merakla beklenen Samsung Galaxy S21 serisinin detaylarına dair sızdırılan bilgilerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak da Galaxy S21+’ın tasarım detaylarını ortaya koyan bir video yayınlandı.

Samsung’un 2021’in ilk aylarında tanıtmaya hazırlandığı yeni amiral gemisi serisi Galaxy S21’den, lansman dönemi yaklaştıkça arka arkaya yeni sızıntılar gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde, serinin tanıtım videoları olduğu iddia edilen videolar ortaya çıkmış ve bu videolar özellikle kamera tasarımını tüm modeller için ayrı ayrı ortaya koymuştu.

Gelen son sızıntı ise serinin üyelerinden Galaxy S21+’a ait. Random Stuff 2 isimli bir YouTube kanalı tarafından yayınlanan videoda, bu kez modellemeler değil gerçek bir telefon görüyoruz. Telefonun genel tasarımına dair büyük ölçüde fikir veren bu videoda, Galaxy S21+’ın ince çerçevesi, düz ekran tasarımı ve kamerası dikkat çekiyor.

Aynı zamanda telefonun arkasını gördüğümüz kısımda, üç kameranın yer aldığı küçük bir çıkıntı görünüyor. Son yıllarda amiral gemilerinde karşılaştığımızın aksine, bu küçük kamera çıkıntısı çok daha estetik görünüyor. Ancak tabii, serinin diğer beş kameralı modellerinde bu çıkıntı nasıl görünecek, merakla bekliyor olacağız.

Lansmanın Ocak ayında olması bekleniyor:

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da çeşitli kaynaklardan gelen bilgilerde Galaxy S21 serisinin tanıtılacağı UNPACKED etkinliğinin gerçekleştirileceği gün olarak 14 Ocak 2021 gösteriliyor. 29 Ocak’ta ise serinin satışa sunulacağı düşünülüyor.

Galaxy S21 serisi ile ilgili ortaya atılan en ilgi çekici iddialardan biri ise serinin önceki nesillere göre daha uygun bir fiyattan satışa sunulacağı bilgisi. Samsung böyle bir politika izledi mi, bunu kısa süre içinde öğreneceğiz ancak ülkemizde kur farkı ve vergiler sonucu ortaya çıkan fiyatları düşünürsek, bu ‘daha ucuz’ seçeneğin de bizim için çok da ucuz olmayacağını söyleyebiliriz.