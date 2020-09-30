Samsung Galaxy S21 Ultra'nın Batarya Kapasitesi Ortaya Çıktı

Bir sertifikasyon kurumu olan 3C, Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu Galaxy S21 Ultra'nın batarya kapasitesini açığa çıkardı. Sitede yer alan bilgilere göre akıllı telefon, 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.

Eylül ayının başında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, 3C sertifikasyon sitesinin Galaxy S21 ve Galaxy S21+'ın batarya kapasitelerini paylaştığını aktarmıştık. Şimdiyse aynı sertifikasyon sitesi, serinin en yüksek donanımlı modeli Galaxy S21 Ultra'nın batarya kapasitesini gözler önüne seriyor.

3C'nin sitesinde yer alan bilgilere göre Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu, 4.855 mAh nominal kapasitesi olan bir bataryaya sahip olacak. Bu da kullanıcıların, tipik olarak 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile karşılaşacakları anlamına geliyor. Ayrıca bu batarya, "EB-BG998ABY" model koduna sahip olacak.

Galaxy S21 Ultra'nın bataryasıyla ilgili olarak 3C'de yer alan bilgiler

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarıyla ilgili detaylı bir bilgi sahibi değiliz. İlginç bir şekilde şu ana dek, bu telefonlar herhangi bir özelliğiyle ifşa olmadı. Bununla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Galaxy S serisinin S Pen desteğine sahip olarak Galaxy Note serisinin yerini alacağı iddiaları mevcut. Ayrıca Galaxy S21 serisinde Exynos 2100 isimli işlemcinin kullanılıp, 65 watt hızlı şarj desteğine sahip olacağı da iddia ediliyor.