APK Uygulamalar İndirmek İçin Kullanılan Happymod Güvenli mi

Eğer bir Android kullanıcısıysanız APK'nın ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz demektir. Peki, her türlü mod aplikasyonunu indirebileceğiniz Happymod nedir? Kurulumu güvenli midir? Bu soruların cevaplarını sizler için bu yazımızda mümkün olduğunca vermeye çalıştık.

Eğer bir Android kullanıcısıysanız tahmin ediyorum ki APK fazlasıyla aşina olduğunuz bir terim. Tam ismi Android Package Kit, yani Android Paket Kiti olan APK, Android işletim sistemiyle uyumlu uygulamaları yüklemek ve dağıtmak için kullanılan bir dosya çeşidi. APK sayesinde istediğiniz herhangi bir uygulamayı paketleyip dilediğiniz yere taşıyabilir ve istediğiniz zaman da kurabilirsiniz; ancak bu noktada çok dikkatli olmamız gereken bir husus var: APK dosyaları, Google Play üzerinden değil de üçüncü parti sitelerden indirildiği için her zaman kötü amaçlı yazılım içerebilirler. Bu da demek oluyor ki APK dosyalarını mümkünse güvendiğimiz siteler üzerinden indirmemiz bizim ve cihazımız için en güvenlisi olacaktır.

APK’nın ne olduğundan kısaca bahsettiğimize göre şimdi asıl konumuza dönebiliriz.

Nedir bu Happymod?

Basitçe anlatmak gerekirse Happymod, her türlü mod aplikasyonunu indirebileceğiniz bir tür uygulama. Bu uygulamayı indirmek ücretsiz olduğu gibi, uygulama üzerinden indireceğiniz bütün mod APK’lar da tamamen ücretsiz.

Bu uygulama sayesinde bütün modlanmış uygulamalara ve oyunlara ulaşım sağlayabileceğiniz bu uygulamanın bir diğer artısı ise indireceğiniz şeyin çalışıp çalışmayacağının yüzdesini, siz indirmeye başlamadan önce göstermesi. Eğer bu yüzde yeşilse uygulama çalışıyor demektir; kırmızıysa uygulamayı indirmenizde bir fayda yok çünkü büyük ihtimalle çalışmıyor. Yani kısaca, bu kırmızı ve yeşil sinyalin yardımıyla indirmek istediğiniz uygulamanın gerçekten çalışıp çalışmayacağı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Happymod’un bir diğer güzel özelliği ise uygulama sizden depolama izni istiyor ki bu da diğer birçok uygulamanın aksine, Happymod’un sizin izniniz olmadan hiçbir işlemi gerçekleştirmediği anlamına geliyor.

Uygulamanın bunun gibi daha birçok artısı var; ancak iş uygulamayı indirmeye gelince doğal olarak hepimizin aklına aynı soru geliyor: Happymod’u indirmek ne derece güvenli?

Gelin bu sorunun cevabını beraber arayalım.

E iyi güzel de, güvenli mi değil mi?

Bahsettiğimiz üzere Happymod; modlanmış aplikasyonlara ihtiyaç duyanların yardımına yetişen, her türlü mod APK’ı indirebileceğiniz bir uygulama. Tabii indirme işlemine başlamadan önce bu uygulamanın ne kadar güvenli olduğunu ya da olmadığını iyice anlamak çok önemli; sonuçta eğer ortada tehlike teşkil eden bir durum varsa bu sizi ve cihazınızı bayağı bir kötü etkileyebilir.

Happymod’un sitesindeki ‘Hakkımızda’ kısmına girecek olursanız göreceksiniz ki bütün modları kendilerinin yapmadığını, bazı modların internetten geldiğini ya da kullanıcılar ve editörler tarafından yüklendiğini gayet açık bir şekilde belirtmişler. Ayrıca indirilebilir her içeriğin altında yükleyen kişinin kim olduğunu da görebiliyorsunuz; yani her şey apaçık bir şekilde ortada.

Ayrıca eklemekte fayda var ki Happymod’u geliştirenler bütün aplikasyonların tek tek manuel olarak kontrol edilip seçildiğini, uygulamanın kullanımının tamamen güvenli olduğunu söylüyorlar. Bir diğer iddiaları ise uygulamada herhangi bir virüs, kötü amaçlı yazılım ya da casus yazılımının bulunmaması. Yani özetle uygulamanın geliştiricilerine göre Happmod’u kafanız rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.

Kullanıcıların tecrübeleri de bunu doğrular nitelikte; kullananlar şimdilik Happymod’un sunduğu hizmetlerden gayet memnun gibi gözüküyor.

Happymod’u nasıl indiririm?

Eğer uygulamayı indirmek istiyorsanız izlemeniz gereken yol gayet basit.

Tarayıcınıza Happymod.com yazıp uygulamanın kendi sitesindeki ‘Uygulamayı indir’ butonuna basmanız yeterli olacaktır. İndirme işleminin tamamen ücretsiz olduğunu tekrardan belirtmekte de fayda var.

Happymod, modlanmış aplikasyonlara ihtiyaç duyan oyun severler için mükemmel bir ayrıcalık; ancak Happymod’u indirmek istiyorsanız şunu da belirtmek gerekiyor ki bu uygulama yasal değil ve dolayısıyla kullanımı da etik değil. Eğer bu tür yasal endişeleriniz varsa Happymod’un size göre olmadığını söylemek pek de yanlış olmaz.

Umarım yazımız, Happymod’a dair aklınızda olan şüpheleri temizlemekte yardımcı olmuştur. Biz elimizden geldiğince durumu açıklamaya çalıştık, indirip indirmemek ise tamamen size kalmış.