Samsung, Galaxy S21 Ultra'nın Önemli Bir Özelliğini Açıkladı

Samsung, Galaxy S21 Ultra'da yeni bir OLED ekran teknolojisi kullanıldığını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre bu yeni teknoloji, daha iyi performans sunarken batarya tüketimini yüzde 16'a kadar düşürüyor. Samsung'a göre bu teknoloji, piyasada bir ilk.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 14 Ocak'ta duyurduğu yeni amiral gemisi Galaxy S21 Ultra ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarla, bu akıllı telefonun piyasada tek olan bir özelliğe sahip olduğu aktarıldı.

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Galaxy S21 Ultra'nın ekranında, yeni nesil bir OLED ekran teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji, temelde bildiğimiz OLED ile aynı. Ancak ekranın verimliliğini, detayları açıklanmayan bazı işlemlerle artıran Samsung, ekranın daha yüksek parlaklık sunarken, daha az batarya tüketimi yaptığını ifade ediyor. Üstelik yeni nesil OLED ekranın tasarruf seviyesi, küçümsenecek türden değil.

Samsung Galaxy S21 Ultra'nın verimli OLED ekranı, yüzde 16'ya kadar batarya tasarrufu sağlıyor

Samsung Galaxy S21, 5G destekli Exynos 2100 işlemciden güç alıyor. Özellikle de 5G teknolojisi, batarya kullanımını artırıyor. Ayrıca bu cihazın 1440 x 3200 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunabiliyor oluşu da batarya tüketimini artıran bir başka unsur. Ancak Samsung, bu donanımların neden olacağı batarya tüketimini, yeni nesil OLED ile dengelemiş gibi görünüyor.

Samsung'un 2021 model amiral gemisi telefonunun yeni nesil OLED ekranının neler sunabildiği, kullanıcı testleriyle daha da iyi bir şekilde anlaşılmış olacak. Ancak bu telefonu elinize ulaşmadan tanımak isterseniz, YouTube ekibimiz zaten sizler için bir video hazırladı. Eğer o videoya ulaşmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.