Samsung Galaxy S22, S21'den Daha Küçük Olabilir

Apple'ın yeni amiral gemisi modeli olan iPhone 13'ü görmüştük. Peki firmanın en büyük rakibi konumunda bulunan Samsung'un yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S22 nasıl olacak? Gelen haberlere göre daha küçük ekranlı bir model olacak.

Samsung'un amiral gemisi serisi olan Galaxy S serisinin bir sonraki modeli Galaxy S22 olacak. Geçtiğimiz günlerde Apple'ın tanıttığı iPhone 13'ün ardından gözler Samsung'un vereceği cevaba ve Galaxy S22 modeline dönmüştü.

Daha önce de Twitter üzerinden Galaxy S22 serisindeki kameralar hakkında paylaşımlar yapan Ice Universe, bir kez daha bir akıllı telefon hakkında daha cihaz ortaya çıkmadan önce açıklamalar yaptı. Twitter kullanıcısna göre yeni modelin ekranı daha küçük olacak.

Akıllı telefonlar küçülüyor

Ice Universe'e göre Samsung Galaxy S22'nin ekran boyu 6,06 inç olacak. Bir önceki versiyonda ise ekran modeli 6,2 inç idi. Bu ekranın çözünürlüğü 1080x2400 piksel olmuştu ve ekran yenilenme hızı da 120Hz idi.

Samsung'un böyle bir karar alması çok da şaşırtıcı olmayabilir. Apple da kendi cihazlarını zaman zaman daha küçük boyutlarda tasarlıyor. Örneğin iPhone 12 mini sadece 5,4 inçlik bir ekrana sahipti. Öte yandan bu modelin Apple'ın beklediği satış rakamına ulaşamadığını da söyleyelim.

Öte yandan Ice Universe'e göre Samsung Galaxy S22'de yalnızca ekranlar küçülmeyecek. Cihazın batarya kapasitesi de 3700mAh olacak. Modelin halefi olan Galaxy S21'in ise bataryası 4000mAh idi. Yani batarya kapasitesinde dikkat çekici bir düşüş var. Yine de daha küçük ekranın da etkisiyle kullanım süresi değişmeyebilir.

Son yılların en küçüğü

Samsung Galaxy S22 için Ice Universe, "Son yıllarda Samsung'un en küçük amiral gemisi telefonu" derken, boyutlarının da iPhone 13'ten biraz daha ufak olacağını söylüyor. Başka kaynaklardan gelen açıklamalar da Ice Universe'i en azından batarya kapasitesi anlamında doğruluyor.

Çipler küçüldükçe ve daha verimli mimarilere geçildikçe akıllı telefonlar daha kompakt, daha ergonomik hale gelebilir. Zaten telefonlar için en önemli şey ekran boyutu olsaydı arama yapılabilen tabletleri kullanıyor olurduk.