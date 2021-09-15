Samsung, Galaxy S22 Serisinde Ekran Altı Kamera Olmayacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Galaxy S22 serisinde ekran altı kameraya yer vermeyeceği ortaya çıktı. Bilgileri ortaya çıkaran Twitter kullanıcısı aynı zamanda Galaxy S22 serisindeki telefonların kamera özelliklerini de paylaştı.

Son dönemde pek çok firma ekran altı kamera teknolojisine yoğunlaşmış durumda. Geçen ay Xiaomi’nin ekran altı kameraya sahip olan telefonu Mi Mix 4’ün kamera kalitesi pek çok insanı hayal kırıklığına uğratmıştı.

Bu gelişmenin ardından pek çok teknoloji meraklısı Samsung’un bir sonraki amiral gemisi olacak olan S22 ailesinde ekran altı kamera olup olmayacağını merak etmeye başlamıştı. Eğer siz de Samsung’un bu teknoloji kullanıp kullanmayacağını merak ediyorsanız sizlere kötü bir haberimiz var.

S22 ailesinde ekran altı kamera olmayacak:

Weibo ve Twitter’da Samsung telefonlar hakkındaki sızıntılarının doğruluğu ile ünlü olan Ice Universe isimli kullanıcı, Samsung S22 ailesinin kamera konusunda çok daha performanslı olacağını ancak ön tarafta ekran altı kullanılmayacağını açıkladı.

Ice Universe, Samsung S22 ve S22+’ın arka kameralarında büyük bir güncelleme yapılacağını açıkladı. Arka taraftaki ana kameranın 50 MP olacağını ve 3x yakınlaştırmaya sahip 12 MP tele foto lens ve 12 MP’lik ultra geniş açı lense sahip olacağını söyledi. Ön tarafta ise önceki modellerde gördüğümüz delikli kamera tasarımında 10 MP’lik bir selfie kamerası kullanılacağını açıkladı.

Galaxy S22 Ultra’da ise yine aynı arka kamera sisteminin kullanılabileceğini ancak ön kameranın 40 MP olacağını açıklayan Ice Universe, S22 Ultra’nın tele foto kamerasının 10x’e kadar yakınlaştırmaya sahip olabileceğini de belirtti.