iPhone 13 Aksesuarlarının Türkiye Fiyatları Belli Oldu

Dün resmi olarak tanıtılan iPhone 13 ailesinin MagSafe aksesuarlarının satış fiyatları belli oldu. Fiyatlar, geçtiğimiz yılın aksesuarlarıyla hemen hemen aynı seviyede belirlendi.

Dün Apple’ın yaptığı lansman ile duyurulan iPhone 13 ailesi hem tasarımı hem de fiyatı ile dikkat çekti. Fiyatıyla el yakan iPhone 13 serisinin ülkemizdeki resmi satış fiyatları da tanıtımdan sonra belli oldu.

Tabii ki bu fiyatlara bir telefon aldığınızda onu korumak için bir kılıf kullanmak ve iPhone 12 ailesi ile hayatımıza giren MagSafe aksesuarlarından faydalanmak isteyebilirsiniz. Apple’da kullanıcıların MagSafe’ten faydalanması için ürettiği aksesuarları ülkemizde satışa sundu ancak bu aksesuarların fiyatları bile cüzdanınızın alev alması için yeterli gibi görünüyor.

iPhone 13 ailesinin aksesuarları

iPhone 13 için tasarlanan şeffaf MagSafe kılıf, geçen yıl tanıtılan ve iPhone 12 için tasarlanan kılıfla neredeyse birebir aynı. Apple’ın resmî sitesinde satılan kılıfın satış fiyatı ise 499TL olarak açıklandı. Silikon MagSafe kılıfın fiyatı da yine 499 TL olarak açıklanırken deri kılıfı ise 529 TL’den satışa sunuldu.

iPhone 13 Pro için Apple tarafından tasarlanan MagSafe destekli silikon kılıf, 8 farklı renk seçeneği ile geliyor. Kılıfın tasarımında ise hiçbir değişikliğe gidilmedi. iPhone 13 Pro modeline uygun tasarlanan kılıfın fiyatı ise 499TL. iPhone 13 Pro Max için hazırlanmış şeffaf silikon kılıfın fiyatı da yine 499 TL olarak açıklandı. Deri kılıf ise tıpkı ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi 529TL’den satışa sunuldu.

Serinin en güçlü telefonu ve iPhone’un bugüne kadarki “en pro” telefonu olarak tanıtılan iPhone 13 Pro Max için hazırlanan MagSafe destekli deri kılıfın ise 5 farklı rengi bulunuyor. Kılıf Apple’ın resmî sitesinde 529TL’den satışa sunuldu. iPhone 13 Pro Max için tanıtılan deri kılıfın, geçen yıl tanıtılan iPhone 12 Pro Max için üretilmiş deri kılıftan 70TL daha ucuza satışa çıktığı da dikkatlerden kaçmayan bir detay oldu. iPhone 13 Pro Max için hazırlanan şeffaf ve silikon kılıfların fiyatları ise 499TL olarak açıklandı.

Ailenin en küçük üyesi olan iPhone 13 Mini için de fiyatlarda pek bir değişiklik olmadı. Şeffaf ve silikon MagSafe kılıflar 499TL’den satışa sunulurken deri kılıf ise yine 529TL’den alıcılarını beklemeye başladı.

Apple’ın yeni iPhone serisi için sunduğu kılıflara ek olarak geçen yıl tanıtılan MagSafe destekli deri cüzdan ve MagSafe destekli powerbank’de geçen yılki modelleri ile satılmaya devam ediyor.