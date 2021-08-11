Xiaomi Mi Mix 4'ün Ön Kamera Kalitesini Gösteren Fotoğraflar

Xiaomi'nin ekrana gömülü ön kamerası olan telefonu Mi Mix 4'ün bu yenilikçi teknolojisinin nasıl bir performans sunduğu açığa çıktı. Paylaşılan görüntüler, Mi 11 Pro'nun ön kamera performansının Mi Mix 4'ten katbekat iyi olduğunu gözler önüne seriyor.

2021 yılının en popüler akıllı telefon şirketi olma unvanını kazanan Çinli teknoloji devi Xiaomi, dün düzenlediği bir etkinlikte amiral gemisi özelliklere sahip yeni akıllı telefonu Mi Mix 4'ü duyurdu. Bu telefon, Snapdragon 888+ işlemci, 108 MP ana kamera ve 120 watt kablolu hızlı şarj gibi özelliklere sahip olmasının yanı sıra, ekran altına gömülü ön kameraya sahip oluşuyla dikkat çekmişti.

Ekran altına gömülü ön kameralar, daha önce de farklı şirketler tarafından denendi. Ancak kamera sensörünün üzerinde yer alan ekran katmanının ışık geçirgenliğini etkileyişi, bu telefonların ön kamera performansının düşmesine yol açmıştı. Haliyle Xiaomi'yi takip eden hemen herkes, Mi Mix 4'ün ön kamerasının neler sunabileceğini merak etmişti. Şimdiyse bu bilinmezlik, paylaşılan görüntüler sayesinde son buldu. Dilerseniz şimdi, Xiaomi Mi Mix 4'ün ön kamera performansının nasıl olduğuna yakından bakalım.

Xiaomi Mi Mix 4'ün ön kamera performansı

Yukarıda gördüğünüz fotoğraflardan sol tarafta olanı, Mi Mix 4'ün 20 MP çözünürlük değerine sahip olan ön kamerasıyla çekildi. Sağ taraftaki fotoğraf ise yine 20 MP çözünürlük değerine sahip olan ancak ekran altına gömülmemiş olarak yerleştirilen Mi 11 Pro'nun ön kamera performansını gösteriyor. Kendi gözlerinizle de görebileceğiniz üzere Mi 11 Pro'nun ön kamerası, elbette daha iyi bir performans sunuyor.

İki telefon arasındaki kamera performans farkı, düşük ışıklı ortamda kendini daha çok belli ediyor. Eğer Mi Mix 4 almak istiyorsanız ve bu telefonu kullanarak düşük ışıkta selfie çekecekseniz, görüntünüzdeki renk doğruluğunun çok iyi olmadığını, bulanıklıkların yaşandığını göreceksiniz. Üstelik çekilen görüntüdeki bazı bölgeler, daha fazla bozulmuş durumda.

Xiaomi Mi Mix 4'ün kapalı ortamdaki selfie çekimleri de ne yazık ki sınıfta kalmış durumda. Mi 11 Pro ile çekilen özçekimdeki görüntü kaliteli her haliyle daha iyiyken ön kamerasını ekran altında bulunduran Mi Mix 4, daha karanlık bir görüntü çekmiş olmasına ek olarak daha bulanık ve renk doğruluğunu da ciddi oranda düşürmüş durumda.

Ekran altına gömülü ön kameralar, henüz çok yeni olan bir teknoloji. Şirketler, bu teknolojiyi kullanılabilir hale getirmek için uğraşıyor olsalar da Xiaomi, Mi Mix 4'te de mucizeyi gerçekleştiremedi...