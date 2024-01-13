Sızıntılar yüzünden artık tanıtımına pek de bir şey kalmayan Samsung Galaxy S24, 7 yıl boyunca güncelleme alma ihtimaliyle gündemde.

Uzun yıllar boyunca telefon değiştirmemek isteyenlerin Android telefonlara burun kıvırmasına sebep olan etkenlerden biri, değer kaybı oluyor. Bu cihazların her sene yenisi çıkmıyormuş gibi bir de üstüne yazılım güncellemeleri birkaç yıl sonra kesilince alınan fiyatın çok çok altına satılıyor ve yeni bir telefona geçmek zorlaşıyor.

Google, bu durumun önüne geçebilecek bir gelişmeyi bu yıl duyurmuştu. Şirket, yaptığı duyuruda Pixel modellerine 7 yıl boyunca yazılım güncellemesi vereceğini müjdelemişti. Şimdiyse benzer bir duyuru, güney koreli teknoloji devi Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S24 için bekleniyor.

Yazılım güncellemesi mi, güvenlik güncellemesi mi?

Android Headlines’ın özel haberine göre Samsung, Google’ın yukarıda bahsettiğimiz stratejisini kopyalayarak amiral gemilerinde 7 yıl boyunca güncelleme sunacak. Fakat bunun güvenlik güncellemelerini mi kapsadığı, yoksa yeni Android sürümlerini mi içerdiği tam olarak kesinleşmemiş.

AH, söz konusu sızıntıyı Galaxy S24’ün sızdırılan basın görselleriyle paylaştı. Bunun önemi her iki türlü de sektörde devasa olacaktır. Zira büyük şirketlerin bunun gibi ileriye yönelik kararlar alması, tüm akıllı telefon endüstrisinde domino etkisi yaratacaktır. En basitinden çentiklerin şu sıralar herkes tarafından ortak kullanılmasını buna örnek gösterebiliriz.

Biraz kişisel bir not olacak fakat zamanında Galaxy S3 mini telefonuna Android 5.0 ROM’u atmaya çalışıp telefonunu çöp eden editörünüz olarak bu gelişme beni fazlasıyla heyecanlandırdı. Sizce Samsung, söz konusu güncellemeyi yazılım tarafında mı sunacak yoksa sadece güvenlik mi?

Sağlam bir orta direk telefon almak için S24'ün çıkmasını bekleyenler, aşağıdaki videomuzdan "S21 FE alınır mı?" sorusuna verdiğimiz yanıta ulaşabilir.

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