Samsung Galaxy S24 için gerçekleştirilen bir toplantıdan, önemli bilgiler sızdırıldı. Bu bilgiler, telefonların teknik özelliklerini gözler önüne seriyor. Peki Samsung Galaxy S24, neler sunacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki hafta gerçekleştireceği bir etkinlikte Samsung Galaxy S24 ailesini resmen tanıtacak. Aslında bugüne kadar ortaya çıkan bilgiler, bu telefonların neredeyse tüm özelliklerinin ortaya çıkmasını sağladı ancak tüm bu sızıntılar, Samsung'un yapacağı açıklamalarla netleşmiş olacak.

Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Samsung çalışanlarına Galaxy S24 ailesi ile ilgili bir Zoom toplantısı yaptırtıldığı ortaya çıktı. O toplantıda gösterilen slaytlar da bir şekilde sızdırıldı. Hâl böyle olunca Samsung Galaxy S24 modellerinin teknik özellikleri bir kez daha ifşa olmuş oldu.

Samsung Galaxy S24 renk seçenekleri

Sızdırılan slaytlardan bir tanesinde, telefonların renk seçenekleri gösteriliyor. Eğer bu görüntü doğru ise Samsung Galaxy S24 modelleri, pastel tonlarda karşımıza çıkacak. Bu bağlamda; Ultra modelde titanyum siyah, titanyum gri, titanyum menekşe ve titanyum sarı renk seçenekleri bulunacak. Galaxy S24 ile Galaxy S24+'ta ise siyah, gri, menekşe ve sarı renk seçenekleriyle karşılaşacağız.

Başka bir slaytta ise yaklaşmakta olan telefonların ekran özelliklerine yer veriliyor. Buna göre Samsung, bu yıl biraz daha ince çerçeveler tercih edecek. Bu da görüntü alanının genişlemesini sağlayacak. Ayrıca Samsung, bu yıl tepe parlaklık noktasını bambaşka bir noktaya taşıyacak gibi görünüyor. Zira paylaşılan bilgilere göre Samsung Galaxy S24, 2.600 nit tepe parlaklık değerine ulaşacak. Bu da parlaklığın, önceki modellerden yüzde 48 fazla olacağını gösterecek.

Samsung Galaxy S24, bazı ülkelerde Exynos 2400, bazı ülkelerde ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile donatılacak. Şirket, ortaya çıkan gücü dizginlemek için daha büyük bir soğutma odası tasarımı kullanacak. Işın izleme teknolojisi ile Galaxy S24 ailesinin oyun deneyimini maksimum seviyeye taşıyacak. Bu arada; Samsung Galaxy S24'ün dokunma hassasiyeti, önceki modellerden yüzde 12 yüksek olacak.

Toplantıdan sızdırılan son slaytta ise Galaxy S24'ün yakınlaştırma özelliklerine vurgu yapılıyor. Slayta göre Samsung Galaxy S24 ile Galaxy S24+, 3x optik yakınlaştırma yapan 100 MP kameraya ev sahipliği yapacak. Ayrıca 50 MP çözünürlük sunan 5x optik yakınlaştırma desteğine sahip bir kamera ile daha karşılaşacağız. Telefonlardaki yapay zekâ desteği ise derin öğrenme tekniği sayesinde her zamankinden çok daha iyi bir deneyim sunacak.