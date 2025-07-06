Samsung, Galaxy S24 FE modeli için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini dahili olarak test etmeye başladı. Galaxy S24 FE için One UI 8 test sürümü ortaya çıktı ancak güncellemenin beta süreci ve takvimi henüz netleşmedi. One UI 8’in yıl sonuna kadar kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8’i şimdi de Galaxy S24 FE’de test etmeye başladı. Test edilen yazılım sürümü ortaya çıktı ancak güncelleme henüz kullanıcılarla paylaşılmış değil.

Samsung’un Galaxy S24 FE için One UI 8 testlerine başladığı ortaya çıktı. Testler, S721BXXU6CYG1 numaralı yazılım sürümüyle yapılıyor ancak bu sürüm şu an için sadece şirket içinde deneniyor. Henüz herkese açık bir beta sürümü yayımlanmadı.

One UI 8 için resmi takvim hâlâ açıklanmadı

Samsung, Galaxy S24 FE modeli için geçtiğimiz One UI 7 sürümünü de doğrudan kararlı hâliyle sunmuştu. Bu durum, One UI 8’in de benzer şekilde beta süreci olmadan yayımlanabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Cihazın daha önce nisan ayında One UI 7’nin kararlı sürümünü aldığı göz önünde bulundurulduğunda One UI 8’in yıl sonuna kadar kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Güncellemenin beta olarak sunulup sunulmayacağı henüz netleşmiş değil. Öte yandan Samsung, güncellemeyle ilgili resmi bir takvim de paylaşmış değil.