Samsung, Galaxy S24 FE modeli için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini dahili olarak test etmeye başladı. Galaxy S24 FE için One UI 8 test sürümü ortaya çıktı ancak güncellemenin beta süreci ve takvimi henüz netleşmedi. One UI 8’in yıl sonuna kadar kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s24_fe_android_16_one_ui_8_development-news-68485.php

