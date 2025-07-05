Güvenilir bir sızıntı kaynağı, Samsung'un ultra ince yeni telefonu S25 Edge'in ilk ayında ne kadar sattığını paylaştı. Bu rakam doğruysa işler hiç Samsung'un istediği gibi gitmiyor.

Samsung, mayıs ayında yepyeni bir model olan Galaxy S25 Edge’i tanıtmıştı. Bu telefonun en önemli özelliği 5,8 mm’lik ultra ince bir tasarımla gelmesiydi. Ancak gelen haberler, şirketin çok umutlu olduğu bu telefonun beklenenin altında kaldığını göstermişti. Hatta birkaç hafta önce satışların çok düşük olması nedeniyle üretimin yavaşlatıldığı bile öne sürülmüştü.

Şimdi ise S25 Edge hakkında yeni bilgiler geldi. Güvenilir Samsung sızıntılarıyla bilinen Ice Universe isimli kullanıcı, S25 Edge’in kaç adet sattığını paylaştı. Veriler doğruysa telefon gerçekten çok kötü bir performans sergiliyor.

S25 Edge, ilk ayında 190 bin adet satmış

Ice Universe’ün paylaşımına göre Samsung Galaxy S25 Edge modeli, ilk ayında yalnızca 190 bin adet satabilmiş. Samsung, özellikle amiral gemisi telefonlarının ilk 3 ayında yüksek satışlara sahip olmasını bekler. Zaten S25 ailesinin diğer modellerinde bu durumu görebiliyoruz. Öyle ki şubatta çıkan S25 serisi, mayıs sonuna kadar 16 milyon civarı satmayı başarmış.

Ancak S25 Edge modeli beklenen ilgiyi bir türlü göremedi ve satışları çok aşağılarda kaldı. Bu gidişle 3 ayda 1 milyona ulaşması bile zor gözüküyor. Bunun nedeni muhtemelen insanların tasarımdan ziyade daha gelişmiş özellikler arayışında olmaları. Yani incelik onlar için pek de önemli gibi durmuyor.

Ice Universe, diğer S25 serisi üyelerinin de satış rakamlarını paylaştı. Standart S25 modeli mayıs sonuna kadar 4,86 milyon, Plus model 3,17 milyon, Ultra model ise 8,39 milyon sattı. Serinin toplam satış miktarı ise 16,61 milyon adet.