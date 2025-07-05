Samsung'un önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni katlanabilir telefonları Z Fold7 ve Z Flip7'nin batarya kapasiteleri sızdı. Görünüşe göre biraz hayal kırıklığı yaratacaklar.

Samsung, önümüzdeki günlerde herkesin beklediği Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 isimli yeni amiral gemisi katlanabilir telefonlarını bizlerle buluşturacak. 9 Temmuz günü tanıtılacak cihazlar hakkında hâlâ sızıntılar geliyor. Şimdi ise batarya ve bazı özellikleri konusunda yeni bilgiler geldi.

Perakendecilerden sızan bilgilerde telefonların batarya kapasiteleri yer aldı. Ayrıca dayanıklılık ve pil ömrü gibi konularda da bilgiler var. Gelin lafı çok uzatmadan sızan tüm bu bilgilere birlikte göz atalım.

Batarya konusunda bir değişiklik olmayacak

Sızan bilgilere göre Z Fold7, modeli 4.400 mAh olarak pazarlanacak 4.272 mAh’lik bir bataryayla gelecek. Flip7 modelinde ise 4.300 mAh olarak lanse edilecek 4.174 mAh’lik bir batarya göreceğiz. Bu miktarlar, önceki modellere kıyasla herhangi bir değişiklik olmayacağını ve aynı bataryayla geleceklerini doğruluyor.

Bunlara ek olarak telefonların IP48 suya ve toza dayanıklılık ile geleceği aktarılmış. Flip modelinde siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleri olacağı da kesinleşti gibi. Ayrıca yine Flip’te 6,9 inçlik ana ekran, 4,1 inçlik kapak ekranı, Exynos 2500 işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB depolama olacağı da görülebiliyor. Neredeyse her özellikleri sızdı desek yanlış olmaz.