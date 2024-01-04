Samsung Galaxy S24 için hazırlanan reklam filmi yayımlandı. Samsung, bu reklam filminde, marka için önemli dönüm noktalarını gösteriyor. Galaxy S24 ile yeni bir çağ başlayacağı vurgulanıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2024 yılı çalışmalarına resmen start verdi. Şirket, 17 Ocak'ta düzenleyeceği etkinlikte Galaxy S24 ailesini resmen tanıtacak. Geçtiğimiz gün lansman tarihini net bir biçimde açıklayan Samsung, şimdi de Galaxy S24 ailesi için hazırlanan ilk reklam filmini yayımladı.

Samsung Galaxy S24, şirket için önemli bir dönüm noktası olacak. Zira bu akıllı telefonlarda, üretken yapay zekâ entegrasyonunu göreceğiz. Galaxy AI başlığı altında toplanan yeni özellikler, kullanıcılara bambaşka bir deneyim sunacak. Hazırlanan reklam filmi de aslında tam olarak buna odaklanıyor.

"Yeni bir çağa hazır olun"

Samsung'un Galaxy S24 için hazırladığı reklam filmi, ilk cep telefonunu göstererek başlıyor. Ardından bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz ve dokunmatik ekran, suya dayanıklılık, temassız ödemeler dönemlerinin başlangıcını yapan Samsung telefonları görüyoruz. Şirket, en sonunda da katlanabilir ekranlı telefonu olan Galaxy Z Flip'i gösteriyor ve "Yeni bir çağa hazır olun." sloganı ile videoyu sonlandırıyor.

Samsung için mobil cihazlardaki dönüm noktaları şöyle:

Samsung Galaxy Note (2011): Dokunmatik ve geniş ekran kullanımının başlaması.

Dokunmatik ve geniş ekran kullanımının başlaması. Samsung Galaxy S5 (2014): Suya ve toza dayanıklılık

Suya ve toza dayanıklılık Samsung Galaxy S6 Edge (2015): Samsung Pay ile ilk temassız ödeme.

Samsung Pay ile ilk temassız ödeme. Samsung Galaxy Z Flip (2020): Katlanabilir ekran döneminin başlaması.

Katlanabilir ekran döneminin başlaması. Samsung Galaxy S24 (2024): Galaxy AI döneminin başlangıcı.

Samsung Galaxy S24 için hazırlanan reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz