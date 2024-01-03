Samsung'un Galaxy A serisinde üst modellerden biri olacağını bildiğimiz Samsung Galaxy A55'in resmî tasarım görselleri ortaya çıktı.

Samsung, 17 Ocak'ta yapacağı etkinlikle birlikte Galaxy S24 serisini tanıtacak. Bu tanıtımın ardından da firma, premium sayılabliecek bir diğer akıllı telefonu olan Galaxy A55'i piyasaya sürecek.

İşte şimdi, bu modele ait resmî tasarım görselleri ortaya çıktı. Bu görsellere göre üç farklı renk seçeneği bekleyebiliriz. Ayrıca telefonun bilinen bazı teknik özellikleri de bulunuyor.

Samsung Galaxy A55'in resmî görselleri ortaya çıktı

Galaxy A55 serisinde üç farklı renk seçeneği olacak: Lila, Mavi ve Buz Mavisi. Genel olarak baktığımızda ise bu modellerin Galaxy A54 serisinden çok da büyük bir farkı yok, en azından görünüş olarak. Yine de Samsung, genel tasarım dilini korumasına rağmen bu modelleri rakiplerinden ve birbirlerinden ayıracak bazı değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor.

Düğme Adası adı verilen tasarımın etkisini bu modelde de görüyoruz. Daha önce Galaxy A15 ve Galaxy A25 modellerinde de bu tasarımı görmüştük. Güç ve ses düğmelerinin bulunduğu kısım bu tasarımda biraz daha şişkin oluyor. Elbette ki bu düğmeler yine cihazın sağ tarafında yer alıyor. Daha önceki iddialar, bu modellerin aluminyum çerçeve ile geleceği yönündeydi.

Ön kısma baktığımızda ise Samsung'un simetrik olmayı çok da umursamadığını görüyoruz. Sağ taraftaki adacığı kenara bıraktığımızda, telefonun alt kısmında da çerçevenin kalınlaştığı gözümüze çarpıyor. Düz bir tasarıma sahip olan ekranın üstünde, ortada ise ön kamera deliği yer alıyor.

Samsung Galaxy A55'te Exynos 1480 çipseti kullanılacak

Samsung Galaxy A55'in içinde güney Koreli teknoloji devinin kendi üretimi olan Exynos 1480 işlemciyle gelecek. Bu işlemcinin 4nm tabanında inşa edilmiş olacağı belirtiliyor. İşlemcinin 2.75GHz'de çalışan dört yüksek performans çekirdeği ek olarak 2.05GHz'lik dört verimlilik çekirdeği bulunacak.

Samsung, Galaxy A55'lerde 8 GB RAM varyantı sunacak ve muhtemelen cihaz 256 GB depolamayla gelecek. Yine de farklı depolama konfigürasyonları bulunabilmesi ihtimali de var. Cihaz kutudan Android 14 üstüne inşa edilmiş One UI 6.1 arayüzle gelecek. Cihazın kamera, ekran ve batarya gibi özellikleri ise henüz bilinmiyor.