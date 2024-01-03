Samsung Galaxy S24'ün Tanıtılacağı Tarih Resmîleşti

Samsung, 2024 yılındaki amiral gemisi olacak Galaxy S24 serisini ve yeni teknolojilerini tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştireceği tarihi resmî olarak açıkladı.

2024 yılına giriş yapmamızla beraber teknoloji dünyasında yeni ürünlerin tanıtımları da iyiden iyiye yaklaşmış oldu. CES 2024 gibi etkinliklerde pek çok firma yeni ürünler tanıtacak ancak Samsung gibi büyük firmalar, kendi bağımsız tanıtım etkinliklerini de ihmal etmeyecek.

Güney Koreli dev, Samsung Galaxy S24 ailesini tanıtacağı Galaxy Unpacked adlı etkinliğinin gerçekleştirileceği resmî tarihi açıkladı.

Galaxy Unpacked etkinliği ne zaman yapılacak?

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğini 17 Ocak 2024'te, Türkiye saati ile 21.00'de gerçekleştirecek. Daha önceki söylentiler ve ortaya çıkan bilgiler de 17 Ocak tarihini işaret ediyordu. Güney Koreli teknoloji devi, geleneksel olarak da yılın başlarında yeni cihazlarını tanıtmasıyla biliniyor. Etkinlik San Jose'de yapılacak.

Galaxy Unpacked etkinliğinde hangi ürünler tanıtılacak?

Etkinlikte yeni Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra tanıtılacak. Etkinlikte yeni modellerle birlikte gelecek olan yeni özellikler de tanıtılacak. Bu özellikler arasında en çok dikkat çeken ise mobilde yeni bir deneyim sunacağı söylenen üretken yapay zekâ oldu.

Galaxy Unpacked etkinliğini nasıl izleyebiliriz?

Etkinliği samsung.com, Samsung Newsroom ve Samsung'un YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek. Ayrıca etkinlikte tanıtılan cihazlar ve yenilikler hakkında tüm bilgileri Webtekno üzerinden de takip edebilirsiniz.

Samsung Galaxy S24 serisi ile birlikte Güney Koreli teknoloji devi, mobil telefon pazarının en hızlı büyüyen alanı olan premium pazarındaki payını artırmaya devam etmeyi planlıyor. Firmanın bu yıl zam yapmayarak bu stratejisini desteklemek istediği yönünde de haberler dolaşıyor.