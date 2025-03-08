Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, Galaxy S25 Edge'in fiyatını açıkladı. Açıklanan fiyat, telefon almayı düşünenleri ikilemde bırakacak gibi görünüyor.

Akıllı telefon sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bir süredir gündemde olan yeni akıllı telefonu Galaxy S25 Edge ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, Samsung'un yeni akıllı telefonunun fiyatının gün yüzüne çıkmış olabileceğini gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy S25 Edge, son dönemlerin en çok merak edilen telefonlarından bir tanesi. Zira bu akıllı telefon, ortaya çıkan bilgilere göre sadece 162 gram ağırlığında ve 5,84 milimetre kalınlığında olacak. İşte bu bilgileri paylaşan Ice Universe, telefonun fiyatına ilişkin de bir açıklama yaptı.

Samsung Galaxy S25 Edge, Galaxy S25+'a yakın bir fiyatta olacak

Ice Universe'ün açıklamasına göre Galaxy S25 Edge'in fiyatı, Galaxy S25+'ın fiyatına yakın olacak. Hemen hatırlatmasını yapalım; Samsung Galaxy S25+, küresel pazarlarda 999 dolardan satışa sunuldu. Telefonun Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 63.499 TL.

Peki siz bu fiyata Samsung Galaxy S25+'ı mı yoksa Galaxy S25 Edge'i mi tercih edersiniz? Ice Universe'ün açtığı ankette Galaxy S25+ daha ağır basıyor. Siz de fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.