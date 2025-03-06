Samsung'un en ince modeli Samsung Galaxy S25 Edge'in lansmanı beklenenden daha erken olacak gibi görünüyor.

Samsung'un son Galaxy Unpacked etkinliğinin sonunda gösterdiği ve ardından MWC 2025'te kanlı canlı şahit olduğumuz en ince Samsung telefonu Samsung Galaxy S25 Edge'in lansman tarihi ortaya çıktı.

Yeni sızıntıya göre Samsung, 16 Nisan'da yeni telefonun resmî lansmanını gerçekleştirecek. Bu tarih global lansman için olduğundan bazı bölgelere özgü tarihte farklılıklar olması muhtemel.

Galaxy S25 Edge, 16 Nisan'da ön siparişe açılacak

Sızıntının kaynağı daha önce de sızıntılarıyla gündeme gelen @MaxJmb. Tabii daha önce sektörün önde gelen isimleri de Samsung Galaxy S25 Edge'in Nisan ayında piyasaya sürüleceğini iddia ediyordu ve bu sızıntı ile bir nevi doğrulandığını söyleyebiliriz.

İddiaya göre Samsung başlangıçta yeni modeli ön siparişe sunacak. Yeni telefonun satışa sunulmasının Mayıs ayına kadar sürebileceği ve başlangıçta ön siparişlerin sadece 40.000 adetle sınırlı olabileceği belirtiliyor.

6,6 inç AMOLED ekran ve 12 GB RAM'e sahip olması beklenen Samsung Galaxy S25 Edge'in gücünü Snapdragon 8 Elite'den alması bekleniyor.

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