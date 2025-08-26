Samsung'un büyük heyecanla beklenen uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu Galaxy S25 FE, Portekiz'de listelendi. Telefonun resmî tasarımı ve tüm özellikleri ortaya çıktı.

Yılın sonları yaklaşırken Samsung meraklılarının gözü, amiral gemisi seviyesinde özellikler sunan fiyat performans telefonu Galaxy S25 FE’ye çevrilmiş durumda. İddialara göre cihaz, eylül başında resmen bizlerle buluşacak. Bekleyiş sürerken bugün S25 FE hakkında çok önemli bir gelişme yaşandı.

Telefon, Portekiz’de bulunan MediaMarkt’ın internet sitesinde listelendi. Listeleme, telefonun tüm özellikleri ve resmî tasarımını resmen bizlerle buluşturdu. Fiyatı yer almasa da cihaz hakkındaki tüm detayları görmemizi sağlıyor.

Galaxy S25 FE neler sunacak?

Listelemeye göre telefonda önde delikli, arkada 3’lü kamera tasarımı göreceğiz. Cihaz, 6,7 inç boyutunda 1080x2340 çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip Dynamic AMOLED ekranla gelecek ve Gorilla Glass Victus+ korumaya sahip olacak. Parmak izi sensörü ise ekranın içine yerleştirilmiş. Boyutlarının 161,3 x 76,6 x 7,4 mm olacağı, ağırlığının ise 190 gram olacağı görülüyor.

Telefon, beklendiği gibi Samsung’un kendi işlemcisi Exynos 2400’den güç alacak. Önceki nesle göre küçük iyileştirmeler sunacağını söyleyebiliriz. Bu işlemciye 8 GB’lık RAM eşlik ederken depolama seçenekleri 128 GB’tan başlayacak. Cihazın Gemini Live da dahil Galaxy AI yapay zekâ özellikleriyle de donatılacağını belirtelim.

Telefonun arkasında 50 MP’lik OIS destekli bir ana kamera göreceğiz. Ona 12 MP’lik ultra geniş ve 8 MP’lik 3x optik zoom destekli telefoto kamera eşlik edecek. Önde ise 12 MP’lik deliğe yerleştirilen bir selfie kamerası yer alacak. Galaxy S25 FE’nin, önceki nesilden biraz daha iyi olan 4900 mAh’lik bataryayla geleceğini ve hızlı şarjı 45W’a çıkaracağını belirtelim.

Galaxy S25 FE teknik özellikleri