Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy S25 FE, tanıtımına kısa süre kala yeniden gündeme geldi. İnternete düşen son sızıntılar, cihazın hem tasarımına hem de teknik özelliklerine dair önemli ipuçları sunuyor. Ortaya çıkan bilgiler, modelin tasarım çizgisini korurken donanım tarafında güncellemeler barındıracağını gösteriyor.

Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy S25 FE’ye ait resmi görseller sızdırıldı. Dört farklı renk seçeneğiyle görüntülenen modelin tasarımı ve bazı teknik özellikleri de netleşmiş oldu. Galaxy S25 FE'nin gelecek ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.

Sızan görseller Galaxy S25 FE’nin ekranının tam ortasında yer alan ön kamera deliğini ve arka tarafta dikey şekilde dizilmiş üçlü kamera kurulumunu gözler önüne seriyor. Metal kasası ve düz çerçeveleriyle dikkat çeken modelin sağ tarafında ise güç tuşu ile ses kontrol butonları bulunuyor.

Samsung Galaxy S25 FE, dört farklı renk seçeneği ile gelecek

Samsung Galaxy S25 FE, siyah, lacivert, buz mavisi ve beyaz olmak üzere dört renk seçeneğiyle gelecek. Teknik tarafta Galaxy S25 FE’nin Exynos 2400 işlemciden güç alacağı, 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanı sunacağı belirtiliyor. 6,7 inç büyüklüğünde FullHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla gelecek cihaz, 4.900 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacak. Batarya, 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği sunacak.

Galaxy S25 FE, Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüyle kutudan çıkacak. IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olacak cihazın ön kamerası 12 MP çözünürlük sunarken, arka kamera sistemi 50 MP ana kamera (OIS), 12 MP ultra geniş açı ve 8 MP telefoto (3x optik zoom, OIS) lenslerinden oluşacak.

Samsung’un yeni modelinin tanıtım tarihi henüz belli olmasa da ortaya çıkan görseller ve paylaşılan teknik bilgiler cihazın nasıl bir model olacağı konusunda şimdiden güçlü ipuçları veriyor diyebiliriz.

