Giyilebilir teknoloji alanında rekabet hızla artarken, büyük markalar yeni ürünleriyle pazarda yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bu yarışa dahil olan Samsung, akıllı gözlük projesiyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Şirketin geliştirdiği yeni modelin, günlük kullanımda iletişim ve multimedya deneyimini farklı bir boyuta taşıması bekleniyor.

Samsung, ilk akıllı gözlük modeline dair yeni detaylar ortaya çıktı. Şirketin üzerinde çalıştığı cihazın, yapay zekâ destekli özellikleriyle 2026 yılının sonlarında tanıtılması bekleniyor. Yeni akıllı gözlük, kullanıcıların günlük iletişim ve medya ihtiyaçlarını karşılayacak donanımlarla gelecek.

Sızdırılan bilgilere göre Samsung’un yeni akıllı gözlüğü, tasarım açısından Ray-Ban Meta modeline benzer bir yapıya sahip olacak. Samsung'un merakla beklenen bu yeni akıllı gözlüğü dahili mikrofon, hoparlör ve kamerayla donatılacak.

Yapay zekâ destekli arama, mesaj ve medya kontrolü geliyor

Dahili mikrofon, hoparlör ve kameranın yanı sıra yapay zekâ asistanı sayesinde arama yapma, mesaj gönderme, fotoğraf ve video çekme gibi temel işlevleri yerine getirebilecek. Aynı zamanda medya oynatma kontrolü gibi ek özellikler de sunacak. Şirketin bu alandaki hedefi, akıllı gözlük pazarında kendine yer edinmek. Samsung, bu ürün kategorisinin önümüzdeki yıllarda akıllı telefonların yerini alabilecek yeni nesil tüketici elektroniği alanı olacağını öngörüyor.

Daha önceki raporlarda ise “Project Haean” ve “Project Jinju” isimli iki farklı model üzerinde çalışıldığı, bunların Project Moohan XR başlığı ile birlikte tanıtılmasının planlandığı iddia edilmişti.

Samsung’un akıllı gözlük projesine dair detaylar netleşmeye başlasa da, ürünün nihai tasarımı ve teknik özellikleri tanıtım tarihinde belli olacak. Görünüşe bakılırsa şirket, bu hamlesiyle giyilebilir teknoloji alanında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.