Samsung, Galaxy S25 serisi ile yapay zekâ asistanını geliştiriyor, kullanıcılar için daha verimli bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Samsung, Galaxy S25 serisi için duyurduğu yeni yapay zekâ özellikleriyle dikkat çekiyor. Şirket, yeni akıllı telefonunun “gerçek bir yapay zekâ dostu” olabileceğini paylaştı.

Samsung, Galaxy S25 serisi için yeni yapay zekâ özelliklerini tanıttığı teaser videosunda, kullanıcılara daha gelişmiş bir dijital asistan deneyimi sunacağını vurguladı.

Karmaşık komutları anlayabilen asistan geliyor

Galaxy Unpacked etkinliğine kısa bir süre kala yayımlanan video Samsung'un yeni Bixby güncellemesinin küresel çapta kullanılabilir hale geleceğini gösteriyor. Şirket, Bixby'nin artık tek bir cümlede birden fazla komutu anlayabileceğini ve telefon ekranındaki öğeler hakkında sorular sorulabileceğini açıkladı. Yaşanan bu gelişme ile birlikte kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirebilir ve Bixby'nin işlevselliğini önemli ölçüde artırabilir.

Yeni güncelleme, şu an için yalnızca Çin’de bulunan Bixby’ye ait bir özellik. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Bixby’ye daha karmaşık talimatlar verebilecek ve asistan, bu talimatları başarıyla yerine getirebilecek. Samsung, bu gelişmiş yapay zekâ özelliklerinin yalnızca Galaxy S25 serisiyle sınırlı kalmayıp mevcut Samsung telefonlarına da sunulabileceği de belirtiliyor.

Samsung'un yayımladığı video: