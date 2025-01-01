Samsung Galaxy S25'in uluslararası versiyonu Geekbench testlerinde göründü. Bu test, telefonun işlemcisini de gözler önüne sermiş oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S25 ailesini duyurmasına birkaç hafta kaldı. Şirket, bu ay sona ermeden en yeni amiral gemisi telefonlarını tüketicilerle buluşturacak.

Samsung Galaxy S25 ailesiyle ilgili en tartışmalı konulardan bir tanesi ise işlemci. Bilindiği üzere şirket; bazı ülkelerde Exynos, bazı ülkelerde ise Snapdragon işlemcili modeller satıyor. Samsung Galaxy S25'in uluslararası versiyonuna ilişkin ortaya çıkan yeni bilgilerse bu akıllı telefonda sadece Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci bulunacağını gözler önüne seriyor.

Plus modelde durum daha farklı olabilir

"SM-S931B" kodu ile uluslararası versiyon olduğu anlaşılan Samsung Galaxy S25, Geekbench testlerinde göründü. İşte bu test, telefonun Qualcomm Snapdragon 8 Elite ile çalışacağını gözler önüne serdi. Ancak Samsung Galaxy S25+ da bundan bir süre önce Geekbench testlerinde görünmüştü. Ancak bu modeli Qualcomm Snapdragon 8 Elite değil, Exynos 2500 kullanıldığı anlaşılmıştı.

Samsung'un Galaxy S25 ailesine ilişkin planları şimdilik belli değil. Bugüne dek kaynakların çoğu, yeni telefonlarda sadece Qualcomm Snapdragon 8 Elite bulunacağını söylediler. Ancak Exynos tarafına ilişkin de bazı söylentiler gördük. Hâl böyle olunca konunun netleşmesi için Galaxy Unpacked etkinliğini beklemek gerekecek gibi duruyor.