Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra, Google'ın Android telefonlar için 2016'da tanıttığı özelliğe sahip olacak.

Resmî olarak tanıtılmasına oldukça az bir süre kalan Samsung Galaxy S25 Ultra için merakla beklenen "kesintisiz güncelleme desteği" söylentileri doğrulandı.

Android Authority’nin yayınladığı yeni bir rapora göre Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisi telefonları artık daha kullanıcı dostu bir güncelleme deneyimi sunacak.

Rapor, Samsung Galaxy S25 Ultra’ya ait sızdırılan dosyaları inceleyerek yeni amiral gemisinin kesintisiz güncelleme desteğine sahip olduğunu ve aynı özelliğin Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modelleri için de geçerli olacağını belirtiyor.

Kesintisiz güncelleme desteği nedir?

Kesintisiz güncelleme desteği ilk olarak Google tarafından 2016 yılında tanıtılmıştı. Bu özellik, telefonunuzu bir bölümde (A bölümü) kullanmaya devam ederken güncellemenin diğer bölüme (B bölümü) yüklenmesini sağlıyor.

Yükleme tamamlandıktan sonra telefon yeniden başlatılarak yeni güncelleme devreye giriyor. Bu sayede güncelleme sırasında telefon kullanım dışı kalma süresi en aza indiriliyor.

Samsung bu yeniliği geç de olsa Mart 2024’te benimsemiş ve ilk olarak Galaxy A55 modeliyle başlatmıştı. Şimdi ise şirket, amiral gemisi serisi ile birlikte bu desteği tüm telefonlarına getirmeyi planlıyor.