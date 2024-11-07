Samsung Galaxy S25 serisinin Mercan Kırmızısı, Pembe Altın, Mavi ve Siyah gibi yeni renkleri sızdırıldı.

Samsung Galaxy S25 serisinin Ocak ayında tanıtılması beklenirken, serinin renk seçenekleri hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Sızıntı kaynaklarında Galaxy S25 ve S25 Plus için Mercan Kırmızısı, Pembe Altın, Mavi ve Siyah gibi renklerin sunulacağı belirtildi. S25 Ultra ise Titanyum Mavi, Titanyum Siyah, Titanyum Yeşim Yeşili ve Titanyum Pembe Altın renk seçenekleriyle gelebileceği ifade edildi.

Samsung Galaxy S25 serisinin yeni renkleri

Samsung’un yeni telefonlarının Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile güçlendirilmesi bekleniyor. S25 ve S25 Plus’ın aynı kamera sistemine sahip olacağı öngörülüyor. S25 Ultra’nın ise 50 MP ultra geniş açılı kameraya sahip olacağı söylentiler arasında. Pil boyutları ve şarj hızları ise Galaxy S24 serisi ile benzer olacak.

Ocak 2025'te çıkarılacak olan Samsung Galaxy S25 serisinin sızdırılan renk seçenekleri ve özellikleri şimdiden ilgi uyandırdı.