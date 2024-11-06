Samsung, Galaxy Ring 2'yi beklenenden daha erken tanıtabileceği ortaya çıktı. Yeni yüzüğün çıkış tarihi şimdiden merak konusu oldu.

Samsung, Galaxy Ring 2’yi beklenenden daha erken tanıtmayı planlıyor. Yeni akıllı yüzüğün ise önceki modele göre daha ince bir tasarımla gelmesi ve daha uzun pil ömrüne sahip olması bekleniyor.

Samsung, Galaxy Ring 2 üzerinde çalışmalarını hızlandırmış görünüyor. Sızdırılan bilgilere göre şirket, yeni akıllı yüzüğü planlanan tarihten önce çıkarmayı hedefliyor.

Galaxy Ring 2'nin çıkış tarihi 2025'in ilk yarısında

İlk Galaxy Ring, Ocak ayında tanıtılıp Temmuz’da satışa sunulmuştu. Bu çerçevede Galaxy Ring 2'nin 2025'in ilk yarısında çıkarılma olasılığı yüksek diyebiliriz.

İlk Galaxy Ring’in pil süresi kullanıcılar tarafından yetersiz bulunmuştu. Galaxy Ring 2'de ise inceltilmiş tasarımıyla birlikte daha uzun pil ömrü sunabilmeyi amaçlıyor. Yeni yüzüğün daha gelişmiş özelliklere sahip olması bekleniyor, ancak bu özelliklerle ilgili kesin bilgiler henüz paylaşılmadı.