Samsung'un yeni modeli S25 Slim, SM-S937U numarasıyla Kore'de FCC'de listelendi ve 2025'in ikinci çeyreğinde çıkması bekleniyor.

Teknoloji devi Samsung, Apple'ın yakında çıkacak olan iPhone 17 Air modeline rakip olarak S25 Slim'i sunmaya hazırlanıyor. Galaxy S24 serisiyle bilinen incelik trendini daha da ileriye taşıyan bu yeni model, hem tasarım hem de performans açısından yeniliklerle geleceğe benziyor.

Samsung'un en yeni akıllı telefonu S25 Slim, SM-S937U model numarasıyla Kore'de FCC'de listelendi. Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra'nın yanına dördüncü üye olarak eklenmiş durumda.

S25 Slim, Apple'a rakip olacak

S25 Slim'in, Apple'ın gelecek sonbaharda satışa sunmayı planladığı iPhone 17 Air'e rakip olarak gelecek ve 17 Air gibi ince bir tasarıma sahip olacağı öngörülüyor. Samsung da bu trende ayak uydurarak S25 Slim'i benzer bir şekilde sunacak. S25 Slim'in, Snapdragon 8 Elite çip seti ile güçlendirilmiş olması bekleniyor.

S25 Slim'in 2025'in ikinci çeyreğinde çıkarması bekleniyor. Samsung, ince ve zarif cihazlar konusundaki rekabeti Apple'a bırakmak istemediği ise aşikâr diyebiliriz.