Samsung Galaxy S25 ve S25+'ın Renkleri Ortaya Çıktı!

Samsung Galaxy S25 ve S25+'ın SIM aparatları sızdırıldı. Bu aparatlar, telefonların renk seçeneklerin neler olacağını bizlere gösteriyor.

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S25 serisinin tanıtılmasına artık çok az bir süre kaldı. Şirket, 2025 başında çok beklenen bu seriyi bizlerle buluşturacak. Muhtemelen ocakta düzenlenecek bir etkinlikle telefonların tanıtıldığını göreceğiz.

Sürekli olarak S25 serisi hakkında sızıntılar geliyordu. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Standart S25 ve S25+ modellerinin SIM takma aparatı ortaya çıktı. Bu da telefonların renk seçenekleri hakkında fikir edinmemizi sağlıyor.

Galaxy S25 ve S25+'ın renkleri

SIM kart tepsisi olarak da adlandırılan bu aparatlara baktığımızda siyah, yeşil, mor, mavi ve beyaz renklerin karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Siyahın koyu griye kayma ihtimali de var. Tabii ki resmî isimleri daha farklı olabilir ancak seride bu renkleri göreceğiz gibi.

Yenilenen renkler, Samsung’un yeni telefonlarında daha canlı ve çeşitli renkler kullanmayı planladığının bir göstergesi. Ayrıca şimdiye kadar Galaxy S cihazlarda gördüğümüz en koyu renklerden biri olacak koyu mavi de dikkat çekiyor.

Bu renklerin sadece S25 ve S25+ için olduğunu tekrar hatırlatalım. Ultra model, tamamen farklı bir tasarımla gelecek ve titanyum kasa kullanacak. Bu yüzden şirket, muhtemelen onun için daha değişik renk seçenekleri düşünüyor.

S25 ve S25+’ın Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alması bekleniyor. Telefonlar, sırasıyla 6,2 ve 6,7 inç ekran boyutuna sahip olacaklar. Şirketin bu üç modele ek olarak tıpkı Apple gibi daha ince tasarımlı “Galaxy S25 Slim” isimli yepyeni bir cihazla da karşımıza çıkabileceğini ekleyelim.