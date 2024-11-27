Samsung Galaxy S25+'ın Geekbench Sonuçları Ortaya Çıktı

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Samsung'un yeni amiral gemisi modellerinden Galaxy S25+'ın Geekbench test sonuçları ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S25+, Snapdragon 8 Elite ile Geekbench testlerinde karşımıza çıktı. Test sonuçları Samsung'un oldukça etkileyici bir cihaz tanıtmaya hazırlandığını gösteriyor. Samsung Galaxy S25+, hem bir önceki nesilde yer alan S24+'tan hem de temel S25 modelinden bariz şekilde daha iyi bir performansa sahip.

Galaxy S25+, tek çekirdek performansında 3160, çoklu çekirdek performansında ise 9941 puan almayı başardı. Temel modelin puanları ise sırasıyla 2481 ve 8658 olmuştu. Ayrıca S25+'ın puanlarının, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite için açıkladığı referans rakamlara çok yakın olduğunu görüyoruz. Bu da Samsung'un işlemcinin potansiyelini sonuna kadar kullanabildiğini gösteriyor.

İşte Galaxy S25+'ın Geekbench sonuçları

samsung

Geekbench listelemesine baktığımızda Galaxy S25+'ın özellikleri de karşımıza çıkıyor. Bu listede Snapdragon 8 Elite işlemcinin 4.47GHz hıza sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca cihazda 12GB RAM bulunuyor. S25 serisinin 22 ya da 23 Ocak'ta tanıtılması bekleniyor. 

Aslında bu sonuçlar, Samsung Galaxy S25+'ın Geekbench testlerindeki ilk sonuçlar değil. Daha önce cihazın Samsung'un kendi işlemcisi olan Exynos 2500 ile testlerden aldığı puanları görmüştük. O testlerde cihaz tek çekirdekte 2359 ve çoklu çekirdekte 8141 puan almıştı. Bu açıdan Snapdragon 8 Elite işlemcili konfigürasyonun daha performanslı olduğunu söylemek mümkün. Güney Koreli teknoloji devi bir yandan da telefonları performans, enerji tüketimi ve ısınma açısından optimize etmeye devam ediyor.
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Kaynak : https://www.gizmochina.com/2024/11/27/galaxy-s25-impresses-with-its-geekbench-scores-snapdragon-8-elite/
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