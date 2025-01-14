Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25 serisi, serinin önceki modellerine kıyasla muhtemelen daha pahalı olacak.

Akıllı telefon fiyatları son yıllarda hızla yükselirken, Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25 de bu durumun kurbanlarından biri olacak gibi görünüyor.

Ortaya çıkan yeni bilgiler, özellikle Avrupa’da Galaxy S25 serisinin fiyatlarında kayda değer bir artış olabileceğini gösteriyor. SamMobile’a göre bir Avrupalı perakendeci Galaxy S25 serisinin fiyatlarını sızdırdı.

Samsung Galaxy S25 serisi zamlı fiyatlarla gelecek

Standart Galaxy S25 : Yaklaşık 975 €

: Yaklaşık 975 € Galaxy S25 Ultra: Yaklaşık 1.575 €

Kore merkezli FNNews, Galaxy S25’in fiyatlarının bir miktar artmasının beklendiğini ve bunun üretim maliyetlerindeki yükselişten kaynaklandığını belirtiyor. Bu maliyet artışları arasında özellikle depolama ve RAM artışı dikkat çekiyor. Ayrıca artışlarda Kore wonu ile ABD doları arasındaki döviz kuru da etkili oluyor.

Samsung’un önceki model Galaxy S24 ile eş değer bir fiyat politikası uygulamayı düşündüğü ancak nispeten azalacak satış endişelerine rağmen fiyatları artırmaya karar verdiği belirtiliyor. Yine de Galaxy S25’in nihai fiyatlarının ne kadar yükseleceği şimdilik belirsiz durumda.