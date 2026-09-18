Samsung, Galaxy S25 serisi ve önceki nesil Z Fold7, Z Flip7 katlanabilir modellerine ne zaman One UI 9 geleceğini açıkladı.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Samsung’un Güney Kore’den başlayarak yeni Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini Galaxy S26 serisi telefonlara getirmeye başladığını aktarmıştık. Bunun ardından kullanıcılar, S25 ve katlanabilir Z7 serisi modellere ne zaman geleceğini merak etmeye başlamıştı.

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Güncelleme bekleyen Galaxy kullanıcılarının merakını giderecek detaylı açıklama gecikmedi. Samsung Tayland tarafından paylaşılan resmi veriler ve takvim detayları, eski amiral gemisi modellerinin güncel yazılıma ne zaman kavuşacağını net bir şekilde ortaya koydu.

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28 Eylül itibarıyla Galaxy S25 serisi ve bir önceki nesil katlanabilir telefonlar da One UI 9 almaya başlayacak

Samsung Tayland tarafından sağlanan resmi bilgilere göre, Galaxy S25 serisi (Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge) ve şirketin önceki nesil katlanabilir ekranlı modelleri Galaxy Z Fold7 ile Galaxy Z Flip7 için One UI 9 güncellemesi 28 Eylül tarihinde dağıtıma çıkacak. Yine ilk başta Güney Kore’ye geleceğini düşünebiliriz.

Eski nesil cihaz sahiplerini sevindiren bu gelişme ile birlikte Samsung, amiral gemisi segmentindeki geniş ürün yelpazesine en güncel Android deneyimini kısa süre içerisinde ulaştırmış olacak. Kullanıcılar belirtilen tarihten itibaren cihazlarının ayarlar menüsünden yazılım güncellemesi kontrolü yaparak yeni sürüme erişebilecekler. Herkese ulaşması muhtemelen biraz süre alacaktır.

Güncelleme takvimi sadece en son nesil cihazlarla da sınırlı kalmıyor . Yayınlanan basın bültenindeki bilgilere göre One UI 9 güncellemesi bu yılın ekim ayına kadar Galaxy S23 FE modeline de ulaşmaya devam edecek. Piyasa sürüldüğü dönemde Android 13 işletim sistemiyle çıkan Galaxy S23 FE için 4 büyük işletim sistemi güncellemesi sözü verilmişti. Bu kapsamda Android 17 tabanlı One UI 9, cihazın alacağı son büyük işletim sistemi güncellemesi olma özelliğini taşıyor. Benzer şekilde S23 serisindeki diğer modeller için de bu geçerli olacak ve ekimde son güncellemelerini alacaklar.