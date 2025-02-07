Samsung Galaxy S25 Ultra, düşme testine girdi. Farklı farklı senaryolarda düşürülen telefon, anlatıldığı kadar dayanıklı mıydı? İşte elde edilen sonuçlar...

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Samsung Galaxy S25 Ultra'nın ekranına ilişkin bir bilgi paylaşmıştık. Bu telefonun ekranı, düşmeye karşı dayanıklı olsa da çizilmelere karşı Galaxy S24 Ultra kadar dayanıklı değildi. Yani eldeki bulgular bunu gösteriyordu.

Peki Samsung Galaxy S25 Ultra'nın ekranı, düşmeye karşı ne kadar dayanıklıydı? Yüz binlerce takipçisi olan "PBKreviews" isimli YouTube kanalı, bu sorunun cevabını gözler önüne seren bir test gerçekleştirdi. Samsung Galaxy S25 Ultra, bu test kapsamında farklı durumlarda "düşürüldü". Peki sonuçlar nasıldı?

İşte Samsung Galaxy S25 Ultra için yapılan düşme testi

*Buradan sonrası spoiler içerir*

Videoyu izlediyseniz sonucu zaten kendi gözlerinizle görmüşsünüzdür. Videoyu izlemeyen ancak sonucu merak eden okurlarımız için hemen açıklayalım. Galaxy S25 Ultra'nın ekranı, gerçekten de anlatıldığı kadar dayanıklı çıktı. Telefon, çeşitli senaryolardaki düşme testlerinden sağ çıkmayı başardı. Evet, özellikle de kasada ufak tefek çizikler oldu ancak Galaxy S25 Ultra'nın ekranı, düşmeye karşı gerçekten dayanıklı.