Samsung Galaxy S25 Ultra, çok tartışılacak bir mesele ile gündemde. Bir sağlamlık testi, bu telefonun ekranının Galaxy S24 Ultra'dan daha dayanıksız olduğunu gösterdi. Peki bu nasıl mümkün oldu?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un geçtiğimiz ay duyurduğu amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra ile ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı. Sağlamlık testi konusunda dünyanın en ünlü YouTuber'larından JerryRigEverything gerçekleştirdiği test, bu akıllı telefonda kullanılan Gorilla Armor 2 ekran koruma teknolojisinin, Galaxy S24 Ultra'da kullanılan teknolojiden "daha dayanıksız" olduğunu gözler önüne serdi.

Samsung, Galaxy S25 Ultra'nın lansmanı sırasında Gorilla Armor 2 için "Mobil cihazlar için sektörün ilk çizilmeye dayanıklı, yansıma önleyici cam seramik kaplama malzemesi." ifadesini kullanmıştı. E peki böyleyse Galaxy S25 Ultra'nın ekranı, nasıl oldu da Galaxy S24 Ultra'dan daha dayanıksız olarak anıldı?

Aslında dayanıklılık, nereden baktığınıza göre değişiyor

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın Gorilla Armor 2 ile korunan ekranı, özellikle de düşmeye karşı oldukça dayanıklı. Hatta Samsung'a göre bu telefonu 2,2 metreden beton zemine düşürseniz bile ekran kırılmayacak. İşte işleri karıştıran şey de tam olarak bu.

Samsung Galaxy S25 Ultra neler sunuyordu?

Sektör kaynaklarına çizilme ile düşmeye karşı dayanıklılık arasında ince bir çizgi var. Bir akıllı telefonunun çizilmeye karşı dirençli olması, onu kırılmaya karşı dezavantajlı hâle getiriyor. İşte Samsung, bu yıl düşmeye karşı dayanıklılığı ön plana çıkardı. Bu da ekranın, çizilme konusunda nispeten hassas olmasına yol açmıştı...

JerryRigEverything'in Samsung Galaxy S25 Ultra sağlamlık testini aşağıdan izleyebilirsiniz